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Общество15 ноября 2021 7:22

Блогер Варламов раскритиковал хоккеиста Дацюка за снос старинного дома в Екатеринбурге ради гостиницы

Урбаниста возмутило, что легендарный спортсмен оказался к этому причастен
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Здание снесли ради гостиницы, строительство которой инвестором которой является легендарный хоккеист

Здание снесли ради гостиницы, строительство которой инвестором которой является легендарный хоккеист

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный урбанист Илья Варламов раскритиковал хоккеиста Павла Дацюка за снос двухэтажного старинного дома на Малышева в центре Екатеринбурга, на месте которого должна появиться 30-этажная гостиница. Урбаниста возмутило, что легендарный спортсмен оказался к этому причастен - известно, что Павел Дацюк является инвестором проекта.

Старинный дом снесли под покровом ночи

Старинный дом снесли под покровом ночи

Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что он тут ни при чем, и вообще здание находится в частной собственности и поэтому мэрии оно не интересно. Вообще история абсолютно … В центре Екатеринбурга под покровом ночи уничтожают историческую застройку, ради того, чтобы воткнуть туда 30-этажку. Этим занимается компания легендарного хоккеиста, уважаемого человека, который, по идее, должен подавать своим примером, как надо сохранять родной город. Вместо этого он его рушит, а мэр делает вид, что так и должно быть, - возмутился Илья Варламов.

Блогер отметил, что здание не относилось к памятникам архитектуры, но при этом входило в охранную зону «Дома контор», за которым и собираются построить гостиницу. Старинный дом якобы мешал проезду к будущему комплексу.

Здание, которого уже нет, якобы мешала проезду к будущему комплексу

Здание, которого уже нет, якобы мешала проезду к будущему комплексу

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, гостиница должна появится за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Примерная площадь номеров с учетом лоджий составит 12,6 тысячи квадратных метров. В здании хотят разместить 375 номеров, в которые смогут заселиться 455 постояльцев. Примерная площадь номеров с учетом лоджий составит 12,6 тысячи квадратных метров. Также планируется построить подземную парковку на 48 мест и открытую стоянку на два места.

Кстати, недавно Павел Дацюк купил другое старинное здание - дом-памятник 19 века в центре Екатеринбурга. На аукционе он предложил самую высокую цену за него - 40,1 миллион рублей.

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