В центре Екатеринбурга построят 30-этажную гостиницу

В здании хотят разместить 375 номеров, в которые смогут заселиться 455 постояльцев. Фото: проектная документация

В центре Екатеринбурга на улице Малышева хотят построить административно-гостиничный комплекс «Радиус-2». Рендеры проекта опубликованы на сайте мэрии.

- Проектируемый участок расположен в центральной исторической части города в квартале, ограниченном улицами: с южной стороны улицей Радищева, с восточной стороны улицей 8 Марта, с западной стороны улицей Вайнера, с северной стороны улицей Малышева, - говорится в проектной документации.

Гостиница должна появиться за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Фото: проектная документация

30-этажная гостиница должна появиться за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Примерная площадь номеров с учетом лоджий составит 12,6 тысячи квадратных метров. В здании хотят разместить 375 номеров, в которые смогут заселиться 455 постояльцев.

Примерная площадь офисов в комплексе составит 465 квадратных метров. Также планируется построить подземную парковку на 48 мест и открытую стоянку на два места. Кроме того, на территории будет парковка для 10 машин такси. Будет возможность и для остановки автобуса. Проект гостиницы обсудят 28 октября 2021 года на заседании архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга.

Примерная площадь офисов в комплексе составит 465 квадратных метров. Фото: проектная документация

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