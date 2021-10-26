Павел Дацюк купил дом-памятник за 40 миллионов в центре Екатеринбурга

Каменное двухэтажное здание было построено в 1904 году Фото: Яндекс.Карты

Известный хоккеист из Екатеринбурга Павел Дацюк купил дом-памятник 19 века в центре уральской столицы, который выставили ан продажу в сентябре. За здание на Ленина, 18а он предложил самую высокую цену - 40,1 миллион рублей.

В конкурсе, который проводило акционерное общество «ДОМ.РФ», помимо спортсмена учувствовали Денис Трунтаев, совладелец УК «Радиус» и Денис Пучков, совладелец компании «Мастерские "Визстрой"».

- На основании журнала предложений о цене победителем конкурса признан участник Дацюк Павел Валерьевич, предложивший наибольшую цену. Имущества в размере 40 100 000 (сорок миллионов сто тысяч) рублей, без НДС. Протокол о результатах конкурса является документом, удостоверяющим право победителя конкурса на заключение договора купли-продажи, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ДОМ.РФ».

Начальная цена «Дома мещанина Д.Х. Иконникова», который приобрел хоккеист, составляла 23,5 миллионов рублей. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, и жить в нем нельзя.

- Каменное двухэтажное здание было построено в 1904 году на усадьбе А.М. Паршученкова. В 1910-е годы объем здания был увеличен за счет дворового пристроя. В целом же особняк представляет собой образец здания, возведенного в так называемом «кирпичном» стиле, - сообщается на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Известно, что зданию требуется серьезная реставрация. Согласно документам, здесь должны располагаться мастерские. Что в особняке планирует сделать Павел Дацюк неизвестно - на звонки корреспондента «КП-Екатеринбург» хоккеист не ответил.

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