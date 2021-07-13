Павел Дацюк записал обращение к поклонникам

Павел Дацюк обратился к поклонникам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Титулованный хоккеист Павел Дацюк в обращении к поклонникам хоккея рассказал о своем будущем. Павел признался, что не хочет завершать игровую карьеру, но опасается, что может оказаться не готов к физическим нагрузкам. Окончательное решение он примет к концу лета.

- Сейчас передо мной стоит непростой выбор — что делать дальше. Хоккей — это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде «Автомобилист» в качестве игрока, – сообщил Дацюк.

Павел Дацюк родился в 1978 году в Свердловске. Здесь же начинал игровую карьеру. Он единственный хоккеист в мире, одновременно выигравший, Кубок Стенли, Кубок Гагарина, Олимпийские игры и Чемпионат мира. Из-за своего нестандартного и умелого обращения с шайбой за ним закрепилось прозвище Волшебник.

Напомним, что «Автомобилист» из Екатеринбурга уже начал подготовку к новому сезону.