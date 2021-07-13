Хоккеисты «Автомобилиста» начали подготовку к новому сезону

Одним из первых медосмотр прошел Александр Щемеров. Фото6 пресс-служба ХК "Автомобилист"

В Екатеринбурге игроки хоккейного клуба «Автомобилист» 12 июля 2021 года вышли из отпуска. Команда проходит углубленное медицинское обследование, сообщает пресс-служба клуба.

Для прохождения медосмотра команду разбили на несколько групп, каждой из которых выделен отдельный день. Часть игроков уже сдали анализы, прошли кардиограмму, ультразвуковую диагностику и традиционный нагрузочный тест – «Велоэргометрия».

— С нетерпением жду начала сборов — соскучился по льду, по атмосфере в раздевалке, по ребятам. Каждый новый сезон — это новый лист. Нужно приходить и доказывать, что ты готов лучше, и отвоевывать место в составе. Так было в прошлом сезоне, будет в этом и будет в следующих, — сказал защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров.

В конце недели подопечные Билла Питерса отправятся на сбор в Рефтинский, где с 17 июля приступят к планомерному тренировочному процессу.

Напомним, сезон для «Автомобилиста» начинается 3 сентября 2021 года домашним поединком против магнитогорского «Металлурга».