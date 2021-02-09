В Екатеринбурге депутаты утвердили список домов-памятников, которые выставят на торги

Дом купца П.Я. Сапожникова Фото: 2gis.ru

В Екатеринбурге депутаты городской думы утвердили список домов-памятников, которые мэрия выставит на торги. На аукцион выставят в том числе подвал и первый этаж здания «Дом жилой», земельный участок и здание объекта культурного наследия областного значения «Дом купца П. Я. Сапожникова», «Дом городского головы Симанова», «Дом Рязанова», часть «Доходного дома купцов М. И. и В. И. Дмитриевых».

Кроме того, в перечень попали несколько административных зданий: на Чернышевского, 5, Генеральской, 15, Сакко и Ванцетти, 113, Отрадной, 1. Всего мэрия планирует продать 11 исторических зданий.

Перечень домов, которые пойдут на торги депутаты обсуждали на 48 заседании гордумы, сразу после того как выбрали главой Екатеринбурга Алексея Орлова.