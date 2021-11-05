В Екатеринбурге сносят старинный дом, на месте которого Павел Дацюк построит 30-этажную гостиницу

Здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус» Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге в ночь на 6 ноября на улице Малышева рабочие начали снос двухэтажного старинного дома, на месте которого в перспективе должна появиться 30-этажная гостиница. Здание возведут за «Домом контор» рядом с уже существующим комплексом «Радиус». Известно, что этот проект инвестирует хоккеист Павел Дацюк.

- Сейчас снос приостановили, экскаватор стоит внутри двора, на пешеходной части растянули ограждающую ленту, - рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы.

На пешеходной части растянули ограждающую ленту Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Проектируемый участок расположен в центральной исторической части города в квартале, ограниченном улицами: с южной стороны улицей Радищева, с восточной стороны улицей 8 Марта, с западной стороны улицей Вайнера, с северной стороны улицей Малышева, - говорится в проектной документации.

Примерная площадь номеров с учетом лоджий составит 12,6 тысячи квадратных метров. В здании хотят разместить 375 номеров, в которые смогут заселиться 455 постояльцев.

Фото: проектная документация

Ранее стало известно, что Павел Дацюк купил дом-памятник 19 века в центре уральской столицы, который выставили ан продажу в сентябре. За здание на Ленина, 18а он предложил самую высокую цену - 40,1 миллион рублей.