Летчик-герой Дамир Юсупов станет консультантом фильма о посадке лайнера на кукурузное поле

С пилотом связались представители известной кинокомпании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летчик «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов станет консультантом фильма, сюжет которого будет связан с посадкой лайнера А321 на кукурузное поле в Подмосковье. С пилотом связались представители известной кинокомпании и заявили, что готовы снять полнометражный фильм о событиях двухлетней давности.

- Со мной связалась известная кинокомпания, и мы решили реализовать эту идею. Я выразил желание выступить консультантом для создания достоверной картины. Съемки начнутся летом 2022 года. Чуть позже сообщу подробности, - рассказал Дамир Юсупов на своей страничке в социальных сетях.

15 августа 2019 года самолет, которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку прямо в поле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пока не могу рассказать вам деталей проекта. Будем считать, что это небольшая тайна, как только будет возможность, я тут же об этом сообщу, - отметил сам Дамир Юсупов в разговоре с "КП-Екатеринбург".

Напомним, 15 августа 2019 года самолет, которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области недалеко от поворота на деревню Рыбаки. Это место находится недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей из-за возгорания. В оборудование попали птицы.

В тот момент на борту находились 233 пассажира и 7 членов экипажа. Все они выжили благодаря грамотным действиям опытного экипажа.

Кстати, 8 апреля, в честь дня российской анимации компания «Уральские авиалинии» представила пластилиновый мультфильм про летчика Дамира Юсупова, который создали воспитанники детского сада № 62 из Сызрани. В двухминутном ролике малыши рассказывают историю подвига пилота.