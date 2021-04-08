Посмотрел с большим удовольствием: малыши из Сызрани сняли пластилиновый мультфильм про летчика-героя Дамира Юсупова

За свой подвиг летчик получил звание героя Российской Федерации Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 апреля, в честь дня российской анимации компания «Уральские авиалинии» представила пластилиновый мультфильм про летчика Дамира Юсупова, который создали воспитанники детского сада № 62 из Сызрани. В двухминутном ролике малыши рассказывают историю подвига пилота, который посадил самолет на кукурузное поле и спас жизни 233 пассажиров, за что получил звание героя Российской Федерации. Дамир Юсупов хотел поблагодарить детей лично, однако ограничения из-за пандемии не позволили ему этого сделать, и он записал видеообращение авторам мини-фильма.

- Я с большим удовольствием посмотрел тот мультик, который вы приготовили. Очень хорошо озвучили, рассказали стихотворение. Мы с друзьями посмотрели, нам очень понравилось! Большое спасибо! Хочу пожелать вам расти большими и послушными, - сказал в своём обращении пилот.

Напомним, 15 августа 2019 года самолет, которым управлял Дамир Юсупов, совершил аварийную посадку прямо в поле в Раменском районе Московской области недалеко от поворота на деревню Рыбаки. Это место находится недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский. Причиной, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей из-за возгорания. В оборудование попали птицы. В тот момент на борту находились 233 пассажира и 7 членов экипажа. Все они выжили благодаря грамотным действиям опытного экипажа.