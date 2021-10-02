После смерти Германа Гардта начнется передел его сфер влияния
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге прошло прощание с криминальным авторитетом Германом Гардтом, известным как Гера ЖБИ. Церемония прошла в концертном зале имени М. В. Лаврова.
- Снаружи около 50 человек. Парковка у ДК забита машинами премиум-сегмента, - передает корреспондент «КП Екатеринбург» с места события.
Парковка у ДК имени Лаврова забита машинами премиум-сегмента
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также один из приехавших на похороны рассказал журналисту, что в зале прощания находятся около тысячи человек. В зале не хватает места, люди стоят на лестницах внутри здания. В пути находятся еще 50 машин.
Человек из окружения Геры ЖБИ рассказал «КП Екатеринбург», что в последнее время он испортил отношения с влиятельными людьми, но с ним все равно многие придут проститься
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Часть людей приехали в Екатеринбург на прощание с Герой ЖБИ из других городов России. Среди них много людей из Москвы. Криминального авторитета должны похоронить на Восточном кладбище.
- В последнее время Гера со многими влиятельными людьми испортил отношение. Но, тем не менее, многие придут с ним проститься, отдать дань уважения. Его уважали, - рассказал «КП Екатеринбург» человек из окружения Геры ЖБИ.
Церемония проходит в концертном зале имени М. В. Лаврова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также он раскрыл обстоятельства смерти криминального авторитета. По его словам, Гера занимался в спортзале. После тренировки ему стало плохо.
- Парни хотели вызвать ему скорую. Но Гера отказался, не воспринимал врачей. Они отвезли его домой. Дома ему стало еще хуже, упал без сознания. В общем, не выдержало сердце, - рассказал источник.
Криминального авторитета должны похоронить на Восточном кладбище в Екатеринбурге
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Также он объяснил, чем занимался Герман Гардт.
- Основная его деятельность заключалась в том, что он приезжал на разборки за деньги, собирал парней. У него их была целая армия. Сейчас после его смерти действительно начнется передел и дележка его сферы влияния, - заявил человек из окружения Геры ЖБИ.
С Герой ЖБИ пришли проститься тренера, воспитанники, ученики из Москвы, Омска, Уфы, Орска
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Один из пришедших проститься с криминальным авторитетом поделился с корреспондентом «КП Екатеринбург» воспоминаниями о погибшем.
- Он хороший тренер, хороший человек. Все всегда бесплатно делал, всем людям помогал. Занимался единоборствами: каратэ, бои без правил. С ним пришли проститься тренера, воспитанники, ученики из Москвы, Омска, Уфы, Орска, - рассказал он.
Около 12:30 процессия уехала.
Около 12:30 процессия уехала
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Герман Гардт скончался в ночь на 30 сентября. Ему было 50 лет. Напомним, что он был одним из задержанных участников «стрелки» у ресторана на Юмашева,5. В прошлом он занимался джиу-джитцу, был тренером по единоборствам и владел спортивным клубом. Часть задержанных во время «стрелки» были его воспитанниками. Участников сходки задержал спецназ.
Позже стало известно, что причиной «стрелки» между двумя группами мужчин мог стать имущественный конфликт из-за строительства здания апартаментов бизнес-класса «Бажов House» в центре Екатеринбурга на Бажова,166. Об этом сообщал источник в правоохранительных органах. Также рассматривалась версия, что конфликт начался из-за «дележки» нелегальных парковок.
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