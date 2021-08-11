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Происшествия11 августа 2021 18:23

Стало известно, из-за чего произошла «стрелка» в Екатеринбурге, которую накрыл спецназ

По одной из версий, конфликт произошел из-за долгостроя в центре города
Авторы (2):
Екатерина САЛТЫКОВАЕкатерина САЛТЫКОВА
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Задержанных положили лицом на асфальт

Задержанных положили лицом на асфальт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны причины «стрелки», которая произошла 11 августа в Екатеринбурге рядом с рестораном EatMeet на улице Юмашева, 5.

У заведения собралась группа мужчин. По словам очевидцев, между ними происходили разборки. В этот момент их задержал нагрянувший спецназ. Крепких парней спортивного телосложения повалили на асфальт. Задержанными оказались около 15 человек.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, причиной «стрелки» между двумя группами мужчин стал имущественный конфликт из-за строительства здания апартаментов бизнес-класса «Бажов House» в центре Екатеринбурга на Бажова,166.

На лицах некоторых задержанных были видны ссадины

На лицах некоторых задержанных были видны ссадины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам собеседника, среди задержанных есть Герман Гардт, который достаточно известен в спортивной тусовке, как Гера ЖБИ. В прошлом он занимался джиу-джитцу, а также был владельцем спортивного клуба. Инсайдер рассказал, что часть задержанных во время «стрелки» является его подопечными.

- Еще одна версия, из-за которой случился конфликт, связана с дележкой нелегальных парковок, - отметил собеседник.

Подробности произошедшего полиция выяснит после того, как допросит всех задержанных мужчин.

Силовики работали у ресторана несколько часов

Силовики работали у ресторана несколько часов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, несколько источников сообщили «КП», что ресторан, у которого происходили разборки, принадлежит депутату Заксобрания Андрею Гориславцеву. Правда, сам он в разговоре с "КП"-Екатеринбург эту информацию опроверг.

- Это не мой ресторан. Я не являюсь его владельцем или управляющим, - ответил депутат.

Один из задержанных приехал на этом Мерседесе

Один из задержанных приехал на этом Мерседесе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, в 2016-м году в Цыганском поселке в Екатеринбурге также произошла «стрелка». В результате стрельбы погибли два человека. Тогда среди участников разборок оказались воспитанники клуба единоборств. Как позже выяснится, парни на регулярной основе участвовали в «стрелках» за деньги.

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