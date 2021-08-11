Пресекли «стрелку»: в центре Екатеринбурге спецназ жестко задержал мужчин, приехавших на разборки

Очевидцы сообщают, что люди, лежащие на земле, в капюшонах, поэтому их лиц не видно. Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге на улице Юмашева бойцы спецназа задержали около десяти человек.

- Была пресечена так называемая «стрелка», - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Все произошло рядом с рестораном EatMeet на улице Юмашева, 5. Как рассказали «КП» в заведении, силовики на время ограничили доступ к кафе.

- Люди лежат на асфальте. Вроде бы к ним просто подошли и сказали лечь на пол, силу не применяли, - рассказали в ресторане.

Один из очевидцев сообщил «КП»-Екатеринбург, что мужчины, которых задержали у заведения, внутрь не заходили.

- Они выясняли между собой отношения. У некоторых в руках вроде бы было оружие. После этого подбежал СОБР и повалил их на землю, - рассказал очевидец.

Он уточнил, что по виду задержанные мужчины были разных национальностей.

"КП" обратилась за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области.

- Наличие большого количества силовиков в микрорайоне о котором идет речь объясняется тем, что сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска регионального главка МВД совместно с нашими боевыми партнерами из подразделения СОБР региональной Росгвардии провели спецоперацию по пресечению так называемой «стрелки», - рассказывает руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. В рамках оперативного мероприятия сыщики задержали группу граждан. В настоящее время полиция устанавливает их личности и цель сбора. Операция проводилась сразу на двух адресах. Задержанные могут иметь отношения к противоправной деятельности. Об итогах работы силовиков говорить пока преждевременно. Об этом я общественность проинформирую по завершению проверочных мероприятий