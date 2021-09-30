В Екатеринбурге скончался один из участников «стрелки» у ресторана на Юмашева

Герман Гардт был одним из участников «стрелки» на Юмашева Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге скончался Герман Гардт, так же известный, как Гера ЖБИ. Ему было 50 лет.

- Ночью у него остановилось сердце, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

Герман Гардт был одним из задержанных участников «стрелки» у ресторана на Юмашева,5. Известно, что в прошлом он занимался джиу-джитцу, а также был владельцем спортивного клуба и тренером по единоборствам. Наш собеседник ранее рассказывал, что часть задержанных во время «стрелки» - его воспитанники.

Напомним, 11 августа у ресторана EatMeet собралась группа мужчин. По словам очевидцев, между ними происходили разборки. В этот момент их задержал нагрянувший спецназ. Крепких парней спортивного телосложения повалили на асфальт.

Позже стало известно, что причиной «стрелки» между двумя группами мужчин мог стать имущественный конфликт из-за строительства здания апартаментов бизнес-класса «Бажов House» в центре Екатеринбурга на Бажова,166. Об этом сообщал источник в правоохранительных органах. Также рассматривалась версия, что конфликт начался из-за «дележки» нелегальных парковок.

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