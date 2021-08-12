После «стрелки» в Екатеринбурге, которую пресекли силовики, завели первое уголовное дело

У участников разборок нашли оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

После «стрелки» в Екатеринбурге, из-за которой в полицию доставили 30 человек, завели первое уголовное дело. Об этом рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, массовые задержания участников разборки произошли 11 августа. Часть участников «стрелки» (по данным «КП» их было девять) задержали на Шейнкмана,5. Как рассказал осведомленный источник, эта группа мужчина застряла в лифте офисного здания. Поэтому они не успели доехать до ресторана EatMeet на улице Юмашева, 5. Именно там прошли основные задержания.

По словам очевидцев, у некоторых из собравшихся напротив ресторана мужчин в руках были пистолеты и биты. Но применить опасные предметы они не успели из-за нагрянувших силовиков.

- Сегодня сотрудники полиции из подразделения дознания отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу в отношении одного из граждан, который в прошлом был неоднократно судим, в том числе за причастность к разбойному нападению, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ - за хранение боевого пистолета с патронами, который был изъят представителями МВД в ходе спецоперации по пресечению так называемой «стрелки», - рассказал «КП» полковник Горелых.

В машине этого мужчины нашли сверток с подозрительным веществом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также представитель полицейского главка рассказал, что в течение дня три судьи Верх-Исетского суда Екатеринбурга рассматривали материалы полиции в отношении 18 задержанных.

- Со всеми доводами, отраженными в протоколах, суд согласился, признав вину задержанных. Из 18 двое получили штраф, 12 человек арестованы на 12 суток, еще два человека — на 13 суток, один — на 14 и еще один — 15 суток. Такая мера наказания предусмотрена за хулиганство. Из зала суда арестованных доставили в спецприемник на Елизаветинском шоссе. Протоколы на остальных 12 задержанных на «стрелки» суд рассмотрит в пятницу, 13 августа, - отметил полковник Горелых.

Накануне мы рассказывали о том, почему несколько десятков крепких мужчин решили устроить разборки. Конфликт имеет финансовую подоплеку.

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