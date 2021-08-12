Число задержанных на «стрелке» у ресторана на Юмашева в Екатеринбурге выросло до 30

По данным "КП"-Екатеринбург изначально "стрелка" должна была проходить на Шейнкмана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали подробности разборок у ресторана «EatMeat» в Екатеринбурге. Напомним, 11 августа 2021 возле заведения на Юмашева, 5 спецназ положил на землю порядка 10 человек. Но самом деле задержанных оказалось гораздо больше. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 30 человек. Об этом по итогам проверочных мероприятий рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Стрелка" произошла возле ресторана "EatMeat" на Юмашева, 5 Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В отношении 28 человек составлены административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, в отношении еще одного - по ст.18.8.1 КоАП РФ- нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ. В отношении тридцатого задержанного составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - пояснил полковник Валерий Горелых. - Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.

Возле Юмашева, 5 были задержаны 30 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам официального представителя регионального главка МВД во время спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, а также 7 пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, 8 дополнительных обойм с патронами, 4 коробки с патронами. Один из обнаруженных «стволов» был приведен в боевое состояние.

У многих участников конфликта при себе было оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области. Сегодня собранные по данному факту материалы представители МВД направят в районный суд для рассмотрения по существу, - добавил полковник Горелых.

По данным "КП" Екатеринбург "стрелка" на Юмашева, 5 должна была изначально состояться на Шейнкмана. Однако в последний момент участники переместили место встречи возле ресторана "EatMeat".

Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Причина встречи - конфликт из-за строительства долгостроя «Бажов House» в центре Екатеринбурга. А также дележка парковок, - пояснил источник "КП"-Екатеринбург. - Половина участников оказалась там случайно. Их позвали на "стрелку" по WhatsApp.

Во время "стрелки" был задержан Герман Гардт, более известный в спортивной тусовке, как "Гера ЖБИ". У мужчины был продолжительный конфликт с Валерием Яковлевым. Оба в свое время занимались бизнесом, связанным с уличными парковками.

Причина встречи - конфликт из-за строительства долгостроя «Бажов House» в центре Екатеринбурга. А также дележка парковок. Фото: Алексей БУЛАТОВ