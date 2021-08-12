В Екатеринбурге массово арестовывают участников «стрелки» у ресторана на Юмашева

Причиной «стрелки» между двумя группами мужчин стал имущественный конфликт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Верх-Исетский суд арестовал на 12 суток бизнесмена Германа Гардта, которого накануне задержали у ресторана EatMeet на улице Юмашева, он представлял интересы своего товарища Руслана Сококова Руслана Соколова, являющегося новым инвестором строительства «Бажов House». Последнего, кстати, также арестовали, Всего же 18 человек.

- 12 августа 2021 года судьями рассмотрены дела об административном правонарушении в отношении Гардта Г.В. и Соколова Р.В по статье «Мелкое хулиганство». Им назначено административное наказание в виде административного ареста на срок двенадцать суток, - говорится в картотеке Верх-Исетского районного суда.

Напомним, как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, причиной «стрелки» между двумя группами мужчин стал имущественный конфликт из-за строительства здания апартаментов бизнес-класса «Бажов House» в центре Екатеринбурга на Бажова,166.