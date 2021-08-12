Новые подробности «стрелки» в Екатеринбурге: «Спортсмены собрались на разборки после рассылки в WhatsApp»

Мужчин в спортивных костюмах проверили у ресторана несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны новые подробности «стрелки», которая произошла 11 августа в Екатеринбурге рядом с рестораном EatMeet на улице Юмашева, 5. Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, около половины задержанных оказались в том месте случайно.

Напомним, у заведения собралась группа мужчин. По словам очевидцев, между ними происходили разборки. В этот момент их задержал нагрянувший спецназ. Крепких парней спортивного телосложения повалили на асфальт.

Как рассказали в ГУ МВД по Свердловской области, всего задержали 30 человек.

- В отношении 28 человек составлены административные протоколы по ст.20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, в отношении еще одного - по ст.18.8.1 КоАП РФ- нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ. В отношении тридцатого задержанного составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ - потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, - рассказал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

У ресторана можно было увидеть множество силовиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, пятеро из задержанных в прошлом привлекались к уголовной ответственности. В том числе, за убийство и разбой. В ходе спецоперации силовики изъяли семь пистолетов (два из них с глушителями) и множество патронов к ним.

- Половина из задержанных вообще не знала, зачем и куда они едут. У них была группа в WhatsApp. Там они договаривались о встрече. Сначала им сказали, что нужно приехать на Шейнкмана, а потом место встречи перенесли на Юмашева, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Он добавил, что часть задержанных является воспитанниками известного в городе тренера по единоборствам Германа Гардта, а другие - приехали в поддержку Валерия Яковлева. Последний, как и Гардт, в прошлом имел отношение к бизнесу, связанному с уличными парковками. Между Германом Гардтом и Валерием Яковлевым на почве этого был давний конфликт.

Правда, на «стрелке», которую пресекли силовики, решались вопросы, связанные с долгостроем в центре Екатеринбурга.

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