«Невиновен, как агнец»: защита уральского бизнесмена, которого обвиняют в похищении жены, обратилась в кассационный суд

По словам адвоката, его подзащитный не избивал красавицу-жену. Фото: Алексей Булатов "КП", предоставлено Александрой Полыновой

В Екатеринбурге защита бизнесмена Дмитрия Трапезникова, которого обвиняют в похищении и избиении собственной жены, подала кассацию на его арест.

Напомним, по версии следствия похищение Александры Полыновой произошло 22 июля. В тот день она выходила с работы из фитнесс-центра «Маракана», где работает мастером по маникюру. В этот момент ее подкараулил муж. Он посадил женщину в Toyota Camry и увез в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там, по версии следствия, он сутки удерживал и избивал Александру.

- При осмотре транспортного средства фигуранта полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных пистолета МР-30 и Гроза-02 со снаряженными магазинами, - рассказывал официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На Дмитрия Трапезникова завели уголовное дело. 26 июля его отправили в СИЗО. Адвокаты Дмитрия Трапезникова обжаловали это решение в областном суде, но приговор оставили без изменения. Тогда защита подала кассацию в 7-й кассационный суд, который находится в Челябинске. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал адвокат Дмитрия Трапезникова Игорь Упоров.

- Мой подзащитный невиновен, как агнец. Никакого похищения не было, это был просто семейный конфликт, - говорит адвокат. – Все доводы следствия – надуманные.

Вместе Александра и Дмитрий пробыли около 7 лет. Фото: соцсети

Игорь Упоров считает, что синяки, которые были зафиксированы на лице и теле потерпевшей, еще не говорят о том, что удары наносил Дмитрий Трапезников.

- Откуда они взялись на ее теле, нам неизвестно. Вся эта история связана в первую очередь с дележкой имущества, - заявил Игорь Упоров.

Также у него есть претензии к Следственному комитету, который занимается расследованием дела о похищении.

- Никаких следственных действий с моим подзащитным не проводят. Какой смысл вообще был его арестовывать? У человека хорошие характеристики. Это что, был акт устрашения? Считаю это решение о незаконным, - подытожил адвокат.

Напомним, Александра Полынова рассказывала «КП», что агрессию у ее мужа вызвала новость о том, что она собирается подать на развод. По словам женщины, после похищения и побоев у нее случился выкидыш. Это вызвало обширную кровопотерю.

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