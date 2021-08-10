Бизнесмена-тирана, который похитил и сутки избивал жену, оставили в СИЗО

На суде во время меры пресечения муж избитой красавицы вел себя очень скромно. Фото: Алексей Булатов "КП", Александра Полынова

Бизнесмен Дмитрий Трапезников, которого обвиняют в том, что он похитил и сутки избивал свою жену, попытался выйти на свободу из СИЗО. Соответствующая апелляцию в среду, 11 августа, состоялась в Свердловском областном суде.

Напомним, по версии следствия, похищение Александры Полыновой произошло 22 июля. В тот день Александра выходила с работы из фитнесс-центра «Маракана», где она работает мастером по маникюру. В этот момент ее подкараулил муж. Угрожая оружием, Дмитрий Трапезников усадил красавицу в Toyota Camry и увез в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал Александру, не оставив на ее лице живого места. Оказалось, что причиной его агрессии стало то,. что женщина решила с ним развестись.

Позже пострадавшая рассказала «Комсомолке», что от врачей она узнала о том, что была на восьмой неделе беременности. После избиения у Александры случился выкидыш. Женщина потеряла много крови. Из-за этого ей даже пришлось делать переливание.

Сейчас Александру выписали из больницы. Она находится дома на больничном.

Напомним, 26 июля Дмитрия Трапезникова заключили в СИЗО на два месяца – по 23 сентября. На том процессе бизнесмен просил не отправлять его под стражу. Он жаловался на давление, а также говорил, что боится подхватить в изоляторе коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он убил собственного ребенка!»: екатеринбурженка, которую сутки избивал муж-бизнесмен, была беременна. Мужчина похитил женщину, узнав, что она решила подать на развод (подробнее)

«Впечатал головой в стену»: бизнесмен-тиран, похитивший жену, избил бухгалтера на дне рождения супруги. Женщина говорит, что он находился в состоянии наркотического опьянения (подробнее)

За две недели до похищения супруги, бизнесмен-тиран разбил ее автомобиль. Александра испугалась выходить из Volkswagen Polo, тогда Дмитрий принялся бить машину (подробнее)