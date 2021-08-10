Бизнесмен-тиран, который сутки избивал жену, попытается выйти на свободу

Александра пробыла в браке с Дмитрием около четырех лет. Фото: соцсети

39-летний бизнесмен Дмитрий Трапезников, которого обвиняют в похищении и жестоком избиении собственной жены, пытается выйти из СИЗО. Об этом «КП» рассказала Александра Полынова, пострадавшая от действий бизнесмена.

- Он подал жалобу. Как я понимаю, он будет проситься под домашний арест, - уточнила Александра.

Женщина добавила, что ее выписали из больницы и сейчас она находится дома на больничном.

Адвокат Александры Полыновой Андрей Конышев рассказал, что апелляцию на арест Дмитрия Трапезникова рассмотрят 11 августа в Свердловском областном суде.

Так лицо красавицы выглядело после избиения. Фото: предоставлено Александрой Полыновой

Напомним, по версии следствия, 22 июля Александра выходила с работы из фитнесс-центра «Маракана», там она трудится мастером по маникюру. В этот момент ее подкараулил муж. Угрожая оружием, Дмитрий Трапезников усадил красавицу в Toyota Camry и увез ее в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал Александру, не оставив на ее лице живого места.

Позже пострадавшая рассказала «Комсомолке», что от врачей она узнала, что была на восьмой неделе беременности. После избиения у Александры случился выкидыш. Женщина потеряла много крови. Из-за этого ей даже пришлось делать переливание.

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