«Приехали три опера и сказали выглянуть в окно»: подробности освобождения красавицы, которую похитил и сутки избивал муж-бизнесмен

Сначала жизнь Александры напоминала сказку. Пара много путешествовала, а их свадьба состоялась в Праге. Фото: соцсети

Стали известны подробности освобождения Александры Полыновой, которую сутки удерживал 39-летний муж Дмитрий Трапезников.

По версии следствия, похищение Александры Полыновой произошло 22 июля. В тот день она выходила с работы из фитнесс-центра «Маракана», где работает мастером по маникюру. В этот момент ее подкараулил муж. Угрожая оружием, Дмитрий Трапезников усадил красавицу в Toyota Camry и увез в коттеджный поселок «Георгиевские дачи». Там он сутки избивал Александру, не оставив на ее лице живого места. Оказалось, причиной агрессии мужа-тирана стало то, что женщина решила с ним развестись.

После того, как Александра Полынова перестала выходить на связь, ее сестра Марина обратилась в полицию. Она рассказала силовикам, где может находиться похищенная.

Адвокат Александры Полыновой Андрей Конышев рассказал «КП», как происходило освобождение пострадавшей.

После похищения красавицу было не узнать. Фото: предоставлены Александрой Полыновой

- К дому приехали три опера, стали стучать в двери. Трапезников приказал Александре надеть солнечные очки, чтобы не было видно этих огромных синяков, выглянуть в окно и сказать, что все в порядке. Сначала она так и сделала, но затем сняла очки и попросила полицейских о помощи, - рассказывает адвокат.

Затем оперативники стали кричать Дмитрию Трапезникову, чтобы он добровольно вышел из дома, иначе будет хуже. Аргументы на него подействовали, и он решил подчиниться.

Также адвокат Андрей Конышев рассказал, что следователи показали ему видеозапись момента похищения Александры Полыновой. На ней видно, что Дмитрий Трапезников вел женщину к машине, зажав ее голову у себя под мышкой. Также адвокат рассказал, что муж даже не дал Александре возможности одеться. Он увел ее прямо в тапочках.

Суд отправил Дмитрия Трапезникова в СИЗО на два месяца. Но его защита с этим решением не согласилась и подала апелляцию. Ее рассмотрели 11 августа в Свердловском областном суде. В ходе процесса Дмитрий Трапезников рассказал, что никакого похищения не было, а произошедшее - всего лишь семейный конфликт. Также он заявил, что его супруга пиарится на этой истории.

КСТАТИ

Это не первый случай, когда бизнесмена обвиняют в избиении женщин. «КП»-Екатеринбург нашла бухгалтера, которая работал у Дмитрия Трапезникова. По ее словам, после нападения у нее диагностировали сотрясение мозга. Часть конфликта попала на видео.

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