Муж красавицы заявил, что она гнобила его на протяжении восьми лет. Фото: Instagram

В суде Сысертского района Свердловской области прошли прения по делу об убийстве блогерши Кристины Журавлевой. Обвинение в расправе предъявлены мужу девушки - 33-летнему Дмитрию Журавлеву. Мужчина сознался, что 5 апреля 2021 года задушил супругу в ходе ссоры.

По версии следствия, Дмитрий переодел мертвую Кристину и вывез в лес. Там труп нашел случайный водитель, который остановился у обочины.

«9 апреля подозреваемый взял в аренду легковой автомобиль и на нем отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии было обнаружено», - объясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После свадьбы Дмитрий оборвал связи с родственниками. Фото: Instagram

Ранее в ходе допроса свидетелей дала показания мать Дмитрия. Пенсионерка рассказала, как сын оборвал с ней отношения после свадьбы. А потом просил оформлять на себя кредиты. А после убийства сообщил, что жена исчезла.

- Он не сказал, когда она пропала. Я сразу посоветовала обращаться в полицию. Я семью Кристины видела лишь однажды - на свадьбе, точнее на регистрации. Хотела поехать к ее родителям, но не знала их адреса. У меня есть предположение, почему он задушил ее. Уже в 2019 году у них не было денег оплатить налоги. Они тогда еще путешествовали, слетали в Африку. Дима звонил, просил деньги, чтобы снять арест на машину. Я взяла кредит. Потом Кристина набрала долгов, а меня просили взять еще один кредит, - говорила Надежда Журавлева.

Однажды соседка Журавлевой рассказала матери Дмитрия, что слышит по ночам женские крики.

- Я не знаю, какие у них были отношения. В 2020 году она потребовала развода. Я знала, что это единственный правильный вывод. А он мне: «Как же я буду без Кристины, - добавила Надежда Журавлева.

Для окружающих Дмитрий и Кристина были идеальной парой. Фото: Instagram

Сам Дмитрий признался, что на протяжении брака Кристина регулярно унижала и оскорбляла его. Кроме этого заставляла составлять список недостатков, над которыми нужно работать.

- Она выплескивала все на меня. С мамой я перестал общаться, потому что они не поладили с Кристиной. Потом уже после свадьбы она заставила меня сделать список моих недостатков, которые я должен исправить, - рассказал Журавлев.

На вопрос судьи «Почему вы просто не ушли?» Дмитрий ответил:

«Было бы еще хуже. Она бы закатила еще большую истерику».

- Уголовное дело Дмитрия Журавлева рассмотрено в общем порядке. Он признался в содеянном и раскалился. 5 апреля с 14:30 на территории садового товарищества Журавлев повалил потерпевшую на пол и сдавливал ей шею до тех пор, пока она не перестала дышать. Между умышленными действиями Журавлева и Смертью Журавлевой установлена прямая причинно-следственная связь, - подытожил государственный обвинитель.

Кроме этого было отмечено, что Дмитрий сам показал место, где выбросил тело жены. Матери он заявил о пропаже супруги, но сказал, что не станет подавать заявление в полицию, так как «Кристина может устроить скандал».

Дмитрий Журавлев попросил переквалифицировать его статью на «Причинение смерти по неосторожности» Фото: Олег ГАЛИМОВ

- 29 апреля Журавлев указал, что именно здесь оставил труп жены. В телефоне имеются сведения о приложении для аренды автомобиля, а также свидетельства об оплате аренды. Журавлев не страдал психическим расстройством в момент совершения преступления. Вина также подтверждается экспертизой следов обуви, следы которой найдены у дома подсудимого, - добавил представитель прокуратуры.

Государственный обвинитель запросил для Дмитрия Журавлева 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В ходе прений Журавлев в очередной раз раскаялся и попросил о смягчении статьи на «Причинение смерти по неосторожности».

- Я любил, она меня любила. Я в это верю. У нас постоянно возникали ссоры, она была чем-то недовольна. Каждый раз она извинялась, но истерики все равно продолжались. Сейчас сложно понять это. Все эти годы были нервными, она меня унижала физически и морально. В момент, когда все это произошло, у меня не было умысла убивать. Я просто хотел, чтобы все это закончилось, и все было хорошо. Я понимаю, что убил ее. Что не смогу вернуть маме Кристины ее дочь. Это был не просто человек, а часть моей жизни. Я и сейчас ее люблю. Прокурор просит 9 лет в колонии. Но что это даст? Как это исправит меня? Я никогда на такое больше не решусь.

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