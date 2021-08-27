По версии следствия, Дмитрий задушил жену, а потом выбросил тело в лесу. Фото: Instagram

В Сысерти началось рассмотрения уголовного дела в отношении 33-летнего Дмитрия Журавлева, которого обвиняют в убийстве жены-блогерши Кристины. Труп 28-летней девушки был обнаружен 16 апреля, но раскрыть преступление удалось лишь через две недели. Дело в том, что почти месяц никто не заметил пропажу Журавлевой, ее муж пришел с заявлением об исчезновении 30 числа.

Дмитрий придумал банальное алиби о том, что Кристина ушла из дома, прихватив немного денег. Но сыщики быстро вывели его «на чистую воду», Журавлев признался, что задушил супругу в ходе ссоры 5 апреля. Через пять дней он переодел тело и вывез в лесополосу.

- Желая скрыть преступление, злоумышленник спустя 5 дней арендовал автомобиль, для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, поехал в сторону Сысерти, - рассказывали в прокуратуре Свердловской области.

Дмитрий заявил, что Кристина унижала его. Фото: Instagram

Дмитрию грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В качестве свидетелей по делу выступила судмедэксперт Юлия Блинова. Она делала заключение о смерти Кристины Журавлевой.

- На трупе Журавлевой были обнаружены кровоизлияния на шее справа и слева. Подобные травмы могли появиться в результате сдавливания дыхательных путей. Действия Журавлева могли стать причиной смерти. На трупе была одежда, при осмотре были найдены документы. Труп лежал на животе, началось естественное разложение.

После этого показания дала мать Дмитрия. В суд она пришла вместе с сестрой. 66-летней Надежде Журавлевой было непросто стоять за трибуной, но она согласилась давать показания стоя.

- Мне позвонили из полиции, сказали, что мой сын задержан за хулиганство из-за драки. В тот день я не смогла приехать, съездила племянница. Это было, кажется, 29 апреля. С сыном я почти 7 лет не общаюсь. После того как познакомился с Кристиной он оборвал все связи. Я не вмешивалась в их отношения. Один раз я попробовала позвонить ей. Мы когда-то работали с Димой в одном месте. Внешний вид заметно изменился. Он стал грязный и неопрятный. Кристина сразу внесла меня в черный список. Потом я приехала к ним, но она не открыла мне квартиру.

В последний раз Журавлев общался с матерью в 2019 году. А потом Надежда Анатольевна сама не захотела видеть его.

Муж убитой блогерши на заседании в суде Фото: Олег ГАЛИМОВ

После убийства жены Дмитрий позвонил матери и сообщил, что «Кристина пропала». О преступлении он не рассказывал. В период следствия Дмитрию пытались отдать передачку, но пока это не получается из-за карантина в СИЗО.

- Он не сказал, когда она пропала. Я сразу посоветовала обращаться в полицию. Я Кристину видела лишь однажды - на свадьбе, точнее на регистрации. Хотела поехать к ее родителям, но не знала их адреса. У меня есть предположение, почему он задушил ее. Уже в 2019 году у них не было денег оплатить налоги. Они тогда еще путешествовали, слетали в Африку. Дима звонил, просил деньги, чтобы снять арест на машину. Я взяла кредит. Потом Кристина набрала долгов, а меня просили взять еще один кредит.

Однажды соседка Журавлевой рассказала матери Дмитрия, что слышит по ночам женские крики.

- Я не знаю, какие у них были отношения. В 2020 году она потребовала развода. Я знала, что это единственный правильный вывод. А он мне: «Как же я буду без Кристины», - добавила Надежда Журавлева.

По словам женщины, Дмитрий познакомился с Кристиной в 2014 году. А после этого перестал общаться с родней. До этого он был вежливым и добрым человеком.

- Потом для него существовала только она. Он всех вычеркнул из своей жизни: друзей, родственников, меня. Она что, святая?! Он считал ее принцессой. Просто боготворил. Сам он похудел на 20 килограммов. Он стал похож на бомжа, я не узнавала сына. На работе он постоянно записывал происходящее в телефон, чтобы давать Кристине отчет. В машине нельзя было двигать кресло, иначе бы она разозлилась на него. В 2019 и 2020 годах я брала три кредита. Деньги мне так и не вернули.

В конце допроса мать подсудимого принесла соболезнования семье убитой девушки. Надежда Журавлева покинула трибуну со слезами на глазах.

Также в суде дала показания дала знакомая матери обвиняемого Наталья Сафронова.

- Он после свадьбы очень сильно похудел. Стал похож на зомби. А был таким богатырем! Это все после свадьбы с ним случилось, - рассказала женщина.

Судебное заседание, на котором прозвучали подробности из жизни четы Журавлевых Фото: Олег ГАЛИМОВ

Сам Журавлев отказался давать показания и свидетельствовать против себя. Государственный обвинитель огласил показания Дмитрия в ходе предварительного следствия.

- 5 апреля 2021 года я пришел домой, где у нас с женой случился конфликт. Все началось с того, что она стала оскорблять меня. Я от злости ударил ногой миску собаки. Она продолжила кричать на меня и толкаться. Я попросил ее остановиться. Она ответила «А то что?». Потом я повалил ее на пол, начал душить. Потом я понял, что произошло. Я накрыл ее кардиганом. Через 5 дней решил избавиться от тела. Переодел труп в желтый спортивный костюм и кроссовки.

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