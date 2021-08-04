По версии следствия, Дмитрий задушил жену, а через пять дней спрятал тело в лесу. Фото: Instagram

5 августа Сысертский районный суд Свердловской области начнет рассмотрение уголовного дела 33-летнего Дмитрия Журавлева, которого обвиняют в убийстве супруги-блогерши Кристины. Тело девушки 16 апреля случайно заметил в лесу водитель. Но опознать труп не могли почти две недели, так как в полицию не поступало заявлений о пропаже. 30 числа Дмитрий пришел в ОВД с заявлением об исчезновении жены, но довольно быстро раскололся и сознался в преступлении.

Как выяснилось, он задушил супругу еще 5 апреля. За это время пропажу девушки заметили лишь подписчики…

Пара вела замкнутый образ жизни. Фото: Instagram

КТО ТАКАЯ КРИСТИНА ЖУРАВЛЕВА?

На своей страничке 28-летняя Кристина делилась красивыми постановочными фотографиями своей жизни. Обсуждала модные новинки, делилась мыслями. Часто девушка выкладывала фото с мужем Дмитрием. Рассказывала о том, как они познакомились и как она его любит.

- Я с нуля развила свой аккаунт в стиле lifestyle, сочетая классные идеи для фото и бомбический flatlay (фотопространство для съемок - прим. Ред.), - писала о себе Кристина Журавлева. – Я знаю всё об обработке, о том, как создать раскладку, чтобы бренд к тебе вернулся, о трендах в Инстаграм-2020ю

Журавлева брала заказы на оформление страничек, создание контента для Instagram, фотопроекты. Индивидуальную 10-дневную консультацию Кристина оценивала в 9900 руб. Также в ее блоге достаточно много рекламы. На этот доход и жила.

(НЕ) ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

По словам родственников Дмитрия, после свадьбы в 2015 году он стал совсем замкнутым и практически оборвал связи с семьей. Его миром стали Кристина и ее мать.

- Как они уехали в Сысерть, так он и пропал. Кристина превратила его в личного раба. Он маме рассказывал «Она мой бог, я молюсь на нее!». И вот спустя четыре года мне звонят из полиции. Его сразу же задержали, а я поехала собак кормить. Слава богу, их раздали в добрые руки. К себе взять не могла, у самой собака в двухкомнатной квартире, - рассказывала «КП» сестра Журавлева.

До 2017 года Дмитрий работал на полставки инженером контрольно-измерительных приборов в Восточном научно-исследовательском углехимическом институте (ВУХИН).

На оборонном предприятии от комментариев о бывшем сотруднике воздерживаются. Бывшие коллеги отзываются о Дмитрии положительно. Дмитрий проработал два года и был уволен по сокращению штата.

- Журавлев работал всего 4 часа в день. Постоянного графика у него не было, приходил, когда захочет. Зарплата у него была скромная в районе 15-20 тысяч. Но здесь у него была подработка, об основном месте работы он не рассказывал. Мы его в коллективе звали Моджахедом. Не знаю откуда это пошло. Наверное, из-за бороды, - рассказал на правах анонимности бывший коллега Журавлева.

Дмитрий признался в убийстве и был арестован. Фото: Instagram

ПЕРЕОДЕЛ И ВЫВЕЗ В ЛЕС

Когда уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу, в прокуратуре раскрыли детали убийства. Дмитрий не только арендовал машину, чтобы спрятать тело в лесу, но и приложил усилия для маскировки.

Пять дней он жил с трупом жены в доме, пока тело не начало разлагаться.

-Для придания видимости ее прогулки переодел женщину в желтый спортивный костюм, надел на неё кроссовки, положил тело на заднее сидение арендованной машины, - отметили в надзорном ведомстве.

Дмитрию Журавлеву грозит до 15 лет в колонии строгого режима.

- Задержанный дал признательные показания относительно мотива и обстоятельств совершенного преступления, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

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