Фото: Instagram.com/kris_zhuravleva_

Следственный комитет опубликовал снимки из коттеджа блогерши Кристины Журавлевой, которую нашли мертвой. В заявлении СК говорится, что на теле 28-летней девушки все же были признаки насильственной смерти. Именно поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

На снимках можно заметить, что в доме Журавлевой, в котором она жила вместе с мужем Дмитрием, разбросаны вещи

Гостиная. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Назначен комплекс экспертиз, допрашиваются свидетели. Изучается круг общения убитой, в том числе возможные семейные конфликты, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

Ванная комната. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Тело Кристины было найдено случайным водителем в лесополосе 16 апреля. Мужчина остановился посреди трассы под Арамилем и заметил труп. Но лишь через две недели силовики выяснили личность скончавшейся. Никто из друзей или родственников не обращался с заявлением о пропаже.

- Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по трассе в сторону Екатеринбурга, остановился по нужде. Отошел метров 10 от дороги и увидел лежащую на земле девушку. Она была одета в спортивный костюм. Девушка не подавала признаков жизни, но визуально следов криминала на ней не было, - рассказывает пресс-секретарь главка Валерий Горелых.