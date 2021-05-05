Ушла от мужа и пропала: под Екатеринбургом нашли тело известной уральской блогерши

Фото: Instagram

Известную уральскую блогершу Кристину Журавлеву нашли мертвой. 28-летняя девушка пропала в начале апреля, но знакомые забили тревогу лишь спустя несколько недель. Последний раз она появлялась в сети 3 апреля, выложив фотографию. Подписчики и друзья запаниковали. Ведь раньше блогер не исчезала так надолго и активно вела странички в соцсетях.

- Ребят, Кристина не выходит на связь с 5-го числа ни здесь, ни в мессенджерах. Если кто-то в курсе, что с ней - отзовитесь, плиз, - написала в комментариях одна из ее знакомых Елена Махалина.

Кристина Журавлева - Instagram-блогер. Девушка рассказывает о моде и делится красивыми фотографиями в стиле lifestyle. В соцсетях за ней следят 57 тысяч подписчиков.

О пропаже Кристины сообщала ее подруга екатеринбурженка Вероника Воронина. По ее словам, блогер не выходила на связь более двух недель. Мол, Кристина забросила свою страницу в Instagram, а также другие коммерческие аккаунты. Дозвониться и дописаться не могли даже работодатели.

- Ощущение, что ее вообще никто не ищет и не беспокоится кроме нас с подругой. Мы обе живем сейчас в другом городе, да и не знаем вообще, где эта девочка конкретно живет. Насколько я помню, это что-то типа таунхауса за городом. В гостях никогда не была, да и не расспрашивала точный адрес, - рассказывает Вероника Воронина у себя в Facebook.

Последняя фотография, которую выложила Кристина в соцсети. Фото: Instagram

Спустя несколько дней все та же Вероника снова написала в своих соцсетях. Ее подруге удалось дозвониться до Кристины Журавлевой. Но трубку взяла не блогерша, а ее муж.

- Сказал, что Кристина ушла от него, захотела скрыться от всех и специально делает так, чтоб ее никто не нашёл. То есть, она оставила телефон, на котором все мессенджеры и работа, бросила двух своих любимых собак и просто ушла и не хочет, чтоб кто-то ее искал. А муж, судя по разговору, и не ищет, - продолжает Вероника.

Но накануне Кристину все-таки нашли. Правда уже не живой. Ее друзья подтвердили, что тело девушки обнаружили недавно. 5 мая прошли похороны Кристины Журавлевой. Также муж пропавшей оказался под стражей.

В следственном комитете Свердловской области сказали, что пока смерть 28-летней Кристины Журавлевой не комментируют.