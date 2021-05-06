Фото: Instagram.com/kris_zhuravleva_

В свердловском главке полиции рассказали подробности обнаружения тела блогерши Кристины Журавлевой. Труп был найден еще 16 апреля, но на опознание ушло почти две недели. Тело девушки заметил в лесополосе под Арамилем водитель, который остановился по нужде.

- Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по трассе в сторону Екатеринбурга, остановился по нужде. Отошел метров 10 от дороги и увидел лежащую на земле девушку. Она была одета в спортивный костюм. Девушка не подавала признаков жизни, но визуально следов криминала на ней не было, - рассказывает пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Кристина вместе с мужем жила в коттеджном поселке. Фото: Instagram.com/kris_zhuravleva_

При этом никто из родных или близких Кристины не обращался с заявлением о пропаже девушки.

- Схожих по приметам людей в розыске не значилось. Представители МВД проделали большую работу. Ответ на вопрос, кем оказалась погибшая, сыщики получили 29 апреля. Было установлено, что это Кристина Журавлева, — добавил полковник Горелых.

Напомним, что о пропаже Кристины сообщала ее подруга Вероника Воронина. По ее словам, блогер не выходила на связь более двух недель. Мол, Кристина забросила свою страницу в Instagram, а также другие коммерческие аккаунты. Дозвониться и дописаться не могли даже работодатели.

- Ощущение, что ее вообще никто не ищет и не беспокоится кроме нас с подругой. Мы обе живем сейчас в другом городе, да и не знаем вообще, где эта девочка конкретно живет. Насколько я помню, это что-то типа таунхауса за городом. В гостях никогда не была, да и не расспрашивала точный адрес, - рассказывает Вероника Воронина у себя в Facebook.

Фото: Instagram.com/kris_zhuravleva_

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Но информации о том, что смерть Кристины носит криминальный характер, пока нет.