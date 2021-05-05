Фото: Instagram

Новость о смерти известной уральской блогерши Кристины Журавлевой шокировала ее знакомых, друзей и подписчиков. Ведь именно они забили тревогу, когда 28-летняя девушка еще 5 апреля пропала из соцсетей и перестала выходить на связь. Накануне тело Кристины нашли в лесу в Арамили.

- Личность погибшей девушки установлена. В настоящее время полицейские устанавливают круг знакомых, с кем она общалась в последнее время, в том числе, выясняется, были ли у неё конфликты в семье, - рассказал Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

ОНА ВЛОЖИЛА ДЕНЬГИ В INSTAGRAM, НЕ МОГЛА ПРОПАСТЬ

Кристина известный блогер в Instagram, она рассказывает о моде и делится красивыми фотографиями в стиле lifestyle. За ее жизнью следят 57 тысячи человек. Последний снимок Кристина выложила в соцсеть 3 апреля и с тез пор исчезла с радаров. Одна их первых девушку начала искать ее подруга из Москвы.

- Она не отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах с 5 апреля. Это очень на нее не похоже, ведь Instagram ее детище. Недавно она купила участие в гиве (розыгрыш с большим количеством спонсоров – прим.ред). Она вложила деньги, не могла так просто пропасть, - рассказывает подруга Елена Махалина.

Кристина не выходила не только на свою страницу в Instagram, но еще и престала вести другие. Девушка была CMM-менеджером в коммерческих аккаунтах. Работодатели тоже не могли связаться с блогером.

Друзья отзываются о ней как об ответственном, улыбчивом и добром человеке.

Фото: Instagram

СЧАСТЛИВАЯ ТОЛЬКО В INSTAGRAM?

У Журавлевой был муж Дмитрий. Детей нет, но зато есть две собаки, в которых погибшая души не чаяла. В браке около пяти лет. Когда вскрылась история с пропажей Кристины, то никто из родственников, кроме мамы девушки, мужа почти не знал. Жили они отдельно в коттедже под Екатеринбургом. Кстати, Дмитрий очень часто появлялся на фотографиях в соцсетях своей супругу-блогерши. На фотографиях пара выглядела счастливой, но знакомые говорят, что в семье были ссоры.

- Последнее время Дмитрий не работал. Пытался подзаработать в такси, но однажды во время смены уснул за рулем и разбил машину. Кристине пришлось брать кредиты, влезать в долги, чтобы расплатиться за мужа. Они хоть и ссорились, Кристина говорила, что они все трудности переживут, потому что любят друг друга, - поделилась подруга блогерши.

Кристина вместе с супругом Дмитрием. Фото: Instagram

ПО ТЕЛЕФОНУ ЕЕ МУЖ СПОКОЙНО СКАЗАЛ, ЧТО ОНА УШЛА ОТ НЕГО

До Журавлевой отчаянно пытались дозвониться подруги и коллеги. И вот 20 апреля трубку наконец-то подняли. Только не Кристина, а ее муж Дмитрий.

- По телефону он спокойно говорил. Сказал, что Кристина ушла от него: собрала вещи, оставила телефон. Хотела побыть наедине. Да и вообще пропадать это в ее стиле. Потом начал придумывать, что она может быть в Москве, - вспоминает разговор Елена Махалина, подруга погибшей.

Тело девушки нашли в лесу под Арамилем. Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили родственники погибшей, ее муж Дмитрий находится под стражей, как главный подозреваемый.

- Следственный комитет разбирается в обстоятельствах гибели. Проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.