Дмитрий четыре дня не решался избавиться от трупа супруги. Фото: Instagram

Убийство 28-летней Кристины Журавлевой – главная криминальная новость уходящей весны на Среднем Урале. История в очередной раз показала, как «звезды» Instagram оказываются никому ненужными в реальной жизни. Да и подписчиков, которые готовы по-настоящему забить тревогу, можно пересчитать по пальцам одной руки.

16 апреля тело девушки случайно обнаружил водитель, труп лежал в лесополосе под Арамилем. Полиция и следователи даже не могли провести опознание, никто не обращался с заявлениями о пропаже. Лишь через две недели 33-летний муж блогерши Дмитрий Журавлев пришел в отдел МВД. Но силовики сразу заподозрили неладное.

Во время майских праздников супруг написал явку с повинной и сознался в убийстве. Журавлев задушил вторую половинку 5 апреля во время ссоры. Но сначала избавляться от тела не решался, и четыре дня держал труп в доме, пока тот не стал разлагаться.

Пара вела замкнутый образ жизни, но Кристина всегда рассказывала подписчикам, что ее муж лучше всех. Фото: Instagram

Далеко Дмитрий не поехал. Труп он выбросил в 10 км от частного дома, где они с Кристиной жили.

«9 апреля подозреваемый взял в аренду легковой автомобиль и на нем отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии было обнаружено», - объясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Дмитрия Журавлева арестовали на два месяца. Скорее всего, весь период следствия и суда он проведет за решеткой. Ему грозит до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

- По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы. Расследование продолжается, - отмечают в СУ СКР региона.

ОНА СТАЛА ЕГО ПЕРВОЙ ДЕВУШКОЙ

По словам двоюродной сестры обвиняемого Екатерины (фамилия не указана по просьбе спикера – прим.ред.), после свадьбы с Кристиной жизнь Дмитрия поделилась на «до» и «после». Общительный и целеустремленный парень стал медленно превращаться в домоседа и лентяя. О замкнутом образе жизни пары свидетельствуют и показания соседей.

- Я понимаю, почему Димка потерял голову, - рассказывает «КП» родственница Журавлева. – У него не было личной жизни, а она стала его первой девушкой. Влюбился по уши. Вот она его и захомутала. Мы часто виделись, всегда поддерживали общение. А потом все изменилось, он оборвал все связи.

После свадьбы Дмитрий перестал общаться с родственниками. Фото: предоставлено семьей обвиняемого

В 2015 году Дмитрий и Кристина расписались. Екатерина надеялась поздравить брата в торжественный день. Но за сутки до регистрации узнала от мамы жениха, что ее просят не приходить на свадьбу.

- На такие выкрутасы я реагировала спокойно. Думала, что перебесится парень, а потом одумается. Но вышло все наоборот. В 2017 году Дима вынудил мать продать трехкомнатную квартиру, чтобы купить этот несчастный коттедж. Его пожилая мама взяла себе однушку на Вторчермете, а он ее почти не навещал. Все его общение состояло из Кристины и тещи. Как они уехали в Сысерть, так он и пропал. Кристина превратила его в личного раба. Он маме рассказывал «Она мой бог, я молюсь на нее!». И вот спустя четыре года мне звонят из полиции. Его сразу же задержали, а я поехала собак кормить. Слава богу, их раздали в добрые руки. К себе взять не могла, у самой собака в двухкомнатной квартире, - рассказала сестра арестованного.

ИНЖЕНЕР ПО ПРОЗВИЩУ МОДЖАХЕД

До 2017 года Дмитрий Журавлев работал на полставки инженером контрольно-измерительных приборов в Восточном научно-исследовательском углехимическом институте (ВУХИН).

Дмитрий работал инженером КИП в центре Екатеринбурга Фото: Олег ГАЛИМОВ

На оборонном предприятии от комментариев о бывшем сотруднике воздерживаются. Бывшие коллеги отзываются о Дмитрии положительно. Дмитрий проработал два года и был уволен по сокращению штата.

- Журавлев работал всего 4 часа в день. Постоянного графика у него не было, приходил, когда захочет. Зарплата у него была скромная в районе 15-20 тысяч. Но здесь у него была подработка, об основном месте работы он не рассказывал. Мы его в коллективе звали Моджахедом. Не знаю откуда это пошло. Наверное, из-за бороды, - рассказал на правах анонимности бывший коллега Журавлева.

По образованию муж блогерши является техником телекоммуникационной системы. Дмитрий Журавлев окончил Уральский технический институт связи и информатики. В последнее время он практически не работал и лишь изредка таксовал.

Дмитрий вынудил пожилую мать продать просторную квартиру и оставил ее в однушке на окраине города. Фото: Instagram

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