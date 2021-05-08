«Тихоня и лодырь»: соседи - о муже блогерши Кристины Журавлевой, обвиняемом в ее убийстве

В реальной жизни пара жила гораздо скромнее, чем девушка сообщала об этом в своем Instagram Фото: Евгений СТОЯНОВ

«Лодырь» и «тихоня», такими нелестными эпитетами жители коттеджного поселка «Первомайский парк», расположенного в Сысертском районе Свердловской области, характеризуют своего соседа Дмитрия Журавлева. 33-летнего Дмитрия обвиняют в убийстве собственной жены. 28-летняя Кристина была блогером. На ее Instagram было подписано почти 60 тысяч пользователей. В нем екатеринбурженка рассказывала о своей жизни.

ДОМИК НА ОКРАИНЕ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА

Участок, где жила пара, выглядит запущенным Фото: Евгений СТОЯНОВ

Правда, реальность оказалась гораздо скромнее, нежели посты Кристины в соцсети. Домик семейства Журавлевых находится довольно далеко от въезда в коттеджный поселок. По сравнению с остальными домами, жилище блогерши и ее мужа выглядит очень скромно. А участок смотрится запущенно. Никто не пытался здесь ни растить цветы, ни сажать овощи. Мангал, судя по всему, служил не для приготовления шашлыков, а для сжигания мусора.

Жилище Журавлевых стоит на деревянных сваях. Под домом можно увидеть множество мусора.

Именно здесь 5 апреля и произошло убийство девушки. По версии следствия, после того, как Дмитрий задушил Кристину, он четыре дня жил в доме с трупом. Лишь после этого он решился вывезти тело. Знакомым Кристины он говорил, что она просто от него ушла.

Дмитрия отравили на время следствия в СИЗО. Фото: Валерий Горелых

В коттеджном поселке пара жила последние несколько лет. Туда они переехали из съемной «однушки» на Уралмаше. Кристина всегда мечтала о собственном доме, а еще хотела, чтобы там жили собаки. Правда, животными пара особо не занималась.

- Иногда он выводил одну и привязывал к березе. А вот, чтобы пуделя выводили из дома, я вообще не припомню, - вспоминает сосед Александр.

Сейчас одну из собак простроили, а вот вторая до сих пор живет в доме. По словам соседей, раз в несколько дней ее приезжают кормить родственники девушки.

Под домом можно найти разную рухлядь Фото: Евгений СТОЯНОВ

«ДМИТРИЙ БЫЛ НЕЛЮДИМЫМ И ХОДИЛ, ОПУСТИВ ГЛАЗА»

- Они поселились здесь одними из первых, когда тут только начали продавать участки. Это было в 2017 году, - рассказывает «Комсомолке» один из соседей пары, его дом находится к жилью Журавлевых ближе всего. – Они были очень нелюдимые. Кристина еще здоровалась, а вот ее супруг нет. Причем, здороваться он перестал еще до того, как занял у меня деньги и не отдал.

То, что Дмитрий часто занимал деньги, а потом не отдавал, в поселке знают многие. В общем-то это единственное, чем запомнили соседи эту семью. Деньги Дмитрий просил в основном на то, чтобы заправить машину для работы в такси.

Многие соседи отмечают, что не здоровался мужчина по той причине, что был многим должен. Поэтому, когда он ходил по поселку, то старался не поднимать глаза, чтобы не встретиться ни с кем взглядом.

- Никого не водили, не пьянствовали, не устраивали вечеринок, в поселке ни с кем не общались. Даже не состояли в нашем общем чате в WhatsApp. Сначала мы вообще думали, что они сектанты. Какие-то они были скрытные, нелюдимые, это казалось странным. Но потом привыкли. Зла же они этим никому не делали, - дополнил рассказ Александр.

Он вспоминает, что однажды предложил занять Дмитрию тысячу рублей, сделав перевод на банковскую карту. Но мужчина отказался. Ему была нужна лишь наличка. Возможно, это связано с тем, что у Дмитрия были долги и деньги могли списаться в пользу кредиторов.

- Он работал в такси. Сначала ездил на «китайце», но потом разбил его и они с Кристиной приезжали то на «логане», то еще на чем-то, все машины были «таксишные», - делится воспоминаниями еще один сосед.

Пара не платила членские взносы, обязательные для жителей поселка. Поэтому председатель периодически привлекал Дмитрия для общественно-полезных работ. В основном, заставлял работать лопатой.

- Он был скорее тихоней и уж точно не бойцом. До сих пор не верится, что он мог ее убить. В их паре она была гораздо бойчее, наверное, у него что-то замкнуло, - поделился предположениями Александр.

Кристина и Дмитрий познакомились в 2015 году. Фото: страница Кристины Журавлевой в Instagram

В то, что Дмитрий мог употреблять наркотики жители поселка не верят. За парой никогда не замечали пагубных пристрастий.

Ни в день убийства девушки, ни накануне, никто из соседей ничего подозрительного не видел.

К сожалению, реальная жизнь блогерши оказалась совсем не похожа на ту сказку о которой так мечтала Кристина. В своем Instagram девушка подробно рассказывала о том, как познакомилась с Дмитрием и как развивались их отношения.

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