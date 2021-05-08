Кристина иногда вечерами читала любимому мужу стихи Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Уральскую блогершу Кристину Журавлеву нашли мертвой в лесу возле трассы. В убийстве молодой девушки обвиняют ее мужа – Дмитрия. Мужчина задушил возлюбленную во время ссоры. Мы рассказывали, что могло стать причиной трагедии. Однако Кристина никогда не могла представить, что ее жизнь может закончится так. В Дмитрии она видела самого лучшего мужчину. Это видно по блогу, который она вела в Instagram. В постах она рассказывала об их знакомстве о том, как сильна их любовь и мечтала, как сложатся их дальнейшие отношения.

ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

Познакомились Кристина и Дмитрий в 2015 году, когда девушка опаздывала на автобус, который должен был ее отвезти к маме. Симпатичный мужчина подвез Кристину и у них закрутился роман.

- Наша первая встреча с Димкой была в машине, как и вторая, и третья. Третья, кстати, оказалась первым свиданием и последним! Не-не, я не голосовала, а он не таксовал, просто у нас оказывается был общий знакомый, с которого все и началось... Дима подвозил меня то на вокзал, то встречал с больницы, то помогал переезжать и все эти три раза в машине по радио попадался хит Егора Крида «Самая-самая» Как сейчас помню: «Ее улыбка, мама, кругом голова», - вспоминала Кристина в своем блоге. - Я ехала сзади и через зеркало наши глаза порой встречались. А у нас ведь девочек как, если песня-значит по-любому о тебе, и чары из ушей, ноздрей, глаз прям так и прут. Так и мои видимо украли Димкино сердце.

Кристина мечтала, что у них с Дмитрием родятся дети Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Уже спустя два месяца Дмитрий попросил руку и сердце девушки, а маму Кристины - благословить их брак. Женщина не стала отказывать, ведь дочь уверенно заявляла, что нашла того единственного. Через полгода после знакомства пара сыграла свадьбу.

- Дима рассудительный, очень спокойный и терпеливый, а я «эмоциональный испанец» <…> часто принимаю решение впопыхах, а потом понимаю, что не права, что опять я не дала Димке выбора… А он любит, любит и опять любит, и смотрит на меня словно на ангела, - писала влюбленная Кристина.

Судя по блогу девушки, пара жила счастливой семейной жизнью Фото: Instagram Кристины Журавлевой

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ

Поженившись пара начала воплощать в жизнь свои мечты – они купили дом, завели собак, начали путешествовать. Кристина в это время всю себя отдавала блогу в Instagram и делилась там самым сокровенным.

- Очередные переживания (как всегда, я вся в слезах) и очередные мысли. Мысли о нашей истории. Какая она будет в дальнейшем. Какими мы будем через 5, 10, да 50 лет? Где мы будем жить? На Урале или куда-то переедем? Много ли мы будем путешествовать? Сколько детишек у нас будет? Сколько внуков? Какими мы будем родителями? Я не знаю, что там будет, но знаю, на сейчас наша история до безумия красивая, - делилась с подписчиками Кристина.

Рассказывала Кристина и том, что они хотят пристроить терассу к любимому домику, где будут коротать с мужем вечера. Но мечты для девушки остались мечтами. Пара не успела обзавестись детьми. Собак теперь и тех оказалось некому приютить. Сейчас для них ищут хозяев.

Блогерша выкладывала много видео, где они с Дмитрием танцуют Фото: Instagram Кристины Журавлевой

ТАНЦЫ, СТИХИ И УЮТ

В Instagram Кристины много постов, где они с Дмитрием дурачатся или танцуют. Девушка рассказывала, что для них это обычное дело.

- Мы с Димкой часто дома так танцуем. Помню на съемке заиграла наша любимая джазовая мелодия и мы не удержались и начали танцевать, - писала Кристина.

Делилась девушка с подписчиками и тем, что они с супругом смотрят и читают.

- Любимый сериал, любимый прям на 100 процентов - это «Это мы», жизненный, настоящий и очень душевный! Мы с Димкой смотрим только вместе, переживаем и даже плачем (ну я каждую серию с платочками сижу, Димка покрепче), - вспоминала блогерша.

Также Кристина делилась, что под настроение она читает любимому стихи Эдуарда Асадова. Казалось бы ничего не предвещало трагедии – Кристина и Дмитрий любили друг друга и все в их отношениях было прекрасно. Однако после смерти девушки выяснилось, что за красивой жизнью, которую она показывала в Instagram скрывались ссоры с мужем и проблемы с деньгами, которые и привели к трагедии.

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