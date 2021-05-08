Кристина и Дмитрий часто фотографировались на кухне в своем частном домике Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Ее аккаунт в Instagram пестрит фотографиями, словно из глянцевого журнала. На одной 28-летняя Кристина Журавлева вдыхает аромат от «Шанель», на другой девушка разгуливает с модными обновками, на третьей – ее обнимает любимый муж на модной фотоссесии. За красивой жизнью уральской блогерши следили около 60 тысяч человек. Но конец у сказки оказался страшным. Красавица бесследно исчезла. Спустя две недели ее тело нашли в лесном массиве. А еще спустя несколько дней под подозрение попал ее супруг.

ВСТРЕТИЛА СВОЕГО ПРИНЦА

Кристина познакомилась с будущим мужем в октябре 2015-го. Тогда девушке было 22. Сама Кристина описывала их историю знакомства так:

Погибшая блогерша была популярна в Instagram Фото: Instagram Кристины Журавлевой

- Стояла грязюка-осень, одна девушка опаздывала на вокзал. Билеты к маме вдохновляли её в эту погоду (мать Кристины живет в поселке под Нижними Сергами и девушка периодически ее навещала, так как была единственным ребенком в семье, - Прим. Ред.). Понимая, что её улыбке не откажут, она побежала к знакомым инженерам, объясняя и размахивая руками, что кто-то срочно должен доставить её к автобусу, - писала в своем блоге девушка. – Через несколько минут она уже стояла на платформе, предвкушая встречу с родным домом и тихонько вспоминая черты того незнакомца, который её подвёз. Нет, он был не с работы, он был другом инженера, согласившимся помочь. Серьёзный, взрослый, чуть с холодком, он казался ей недосягаемым, и это ей нравилось!

Парня звали Дмитрий. Он был на пять лет старше Кристины. Симпатичный, худощавый, высокий, темненький и скромный – он буквально покорил девушку с первого взгляда. После этой встречи Дмитрий не выходил у нее из головы. Смелая девушка даже попросила номер аськи (мессенджер ICQ, который пользовался популярностью в начале 2000-х – Прим. Ред) у того же инженера.

- Привет, а почему это ты мне не пишешь? Я первая пишу, ну ты даёшь... – написала Дмитрию Кристина.

Ответ не заставил себя ждать. А затем понеслась: «А какая твоя любимая песня? А цвет? А блюдо? А группа? А фрукт? Поможешь мне с переездом?» Дмитрий не отказал и помог.

«Почему ты без цветов? Почему ты не побрился? Пошли в кино, ты ведь не приглашаешь сам» - шла в наступление Кристина.

Дмитрий, который все это время скромничал, наконец, осмелел и признался: «Я бы пригласил, чуть позже, просто не мог решиться».

Кристина и Дмитрий поженились в 2015 году Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Уже спустя два месяца Дмитрий сделал Кристине предложение. Причем парень как порядочный просил маму девушки благословить их брак. Женщина согласилась, ведь Кристина была ее единственной дочкой и в тот момент она буквально светилась от счастья.

- Дима рассудительный, очень спокойный и терпеливый, а я «эмоцианальный испанец» <…> часто принимаю решение впопыхах, а потом понимаю, что не права, что опять я не дала Димке выбора… А он любит, любит и опять любит, и смотрит на меня словно на ангела, - писала влюбленная Кристина.

МЕЧТАЛА О ДОМЕ И СОБАКАХ

Дмитрий и Кристина начали жить вместе. Кристина полностью погрузилась в работу над Instgram: развивала свой аккаунт, делала красивые фотосессии, брала заказы на создание контента.

- Они вели очень закрытый образ жизни, - рассказывают знакомые пары. – Кристина мало рассказывала о муже, только говорила, что Дима ей помогает и поддерживает. Он часто участвовал с ней в фотосессиях. Ему это нравилось. При этом он работал, но где Кристина никогда не уточняла. Всегда казалось, что ей не хочется об этом говорить.

Первое время пара жила на Уралмаше. Там Кристина и Дмитрий снимали однокомнатную квартиру.

- Кристина очень хотела иметь свой дом и когда три года назад появилась такая возможность, они с Димой купили землю в Сысертском районе в садовом товариществе «Первомайский парк». Начали строиться и обустраивать свой быт, - продолжает знакомая пары.

Кристина и Дмитрий жили в частном домике с двумя собаками Фото: Instagram Кристины Журавлевой

Что касается близких друзей, то их у Димы и Кристины практически не было. Все как один твердят, что пара вела достаточно закрытый образ жизни. Открывалась Кристина только в своем аккаунте, когда делилась историями со своими подписчиками. Нередко она рассказывала и о супруге.

- Дима рассудительный, очень спокойный и терпеливый, а я «эмоцианальный испанец» <…> часто принимаю решение впопыхах, а потом понимаю, что не права, что опять я не дала Димке выбора… А он любит, любит и опять любит, и смотрит на меня словно на ангела, - писала влюбленная Кристина.

В блоге девушки много фото с мужем, в том числе из путешествий

Писала Кристина и о моде, и о своих мыслях, рассказывала о доме и двух собачках. Ее аккаунт – был этаким красивым набором фотографий из жизни в стиле lifestyle. Казалось, что супруги много времени проводят вместе – смотрят фильмы, едят сладости, путешествуют. Однако знакомые семьи говорят, что в семье были ссоры.

- Последнее время Дмитрий не работал. Пытался подзаработать в такси, но однажды во время смены уснул за рулем и разбил машину. Кристине пришлось брать кредиты, влезать в долги, чтобы расплатиться за мужа. Они хоть и ссорились, Кристина говорила, что они все трудности переживут, потому что любят друг друга, - делится еще одна подруга блогерши.

ССОРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЕЙ

В апреле 2021 подписчики Кристины забеспокоились. Девушка как будто пропала с радаров. Перестала делиться фотографиями – последнюю выложила 3 апреля. Могло ли с ней что-то случиться? Вряд ли. Ведь ее жизнь была наполнена счастьем... Время шло, но Кристина так и не появлялась.

- Она не отвечает на звонки и сообщения в мессенджерах с 5 апреля. Это очень на нее не похоже, ведь Instagram ее детище. Недавно она купила участие в гиве (розыгрыш с большим количеством спонсоров – прим.ред). Она вложила деньги, не могла так просто пропасть, - рассказывала «КП» подруга Кристины Светлана Михайлова (имя изменено - прим.ред.).

В доме, где жили супруги, остались собаки, которым сейчас ищут дом Фото: Евгений СТОЯНОВ

Тем временем 16 апреля 2021 года в полицию позвонил мужчина. Случайны водитель наткнулся на труп девушки, который лежал в нескольких метрах от дороги. На место тут же выехали сотрудники следственного комитета и полиция. Девушка была мертва и, причем давно. Тело отвезли на опознание. Но, как выяснилось, никто не разыскивал молодую девушку со схожими приметами. Когда опознать ее не удалось, ело отправили на экспертизу для того чтобы понять умерла она сама или кто-то ей в этом помог…

Искать Кристину начали только 30 апреля 2021. В этот день в полицию пришел Дмитрий.

- Мужчина заявил о безвестном исчезновении своей 28-летней супруги, - рассказывают в СУ СКР по Свердловской области. – Сопоставив все имеющиеся факты, следователи и полиция пришли к выводу, что погибшая и есть Кристина Журавлева.

В это де время экспертиза уже установила, что смерть девушки была насильственной – ее задушили. Первым под подозрение попал естественно Дмитрий. Когда отпираться было уже бесполезно, 33-летний мужчина во всем признался.

Оказалось, что 5 апреля 2021 они с Кристиной поссорились. В порыве ярости Дмитрий набросился на девушку и начал ее душить. Мужчина сам не заметил, как тело любимой обмякло в его руках. Кристина умерла. Все это время Дмитрий находился в доме в состоянии шока.

Так выглядит дом супругов внутри после трагедии Фото: СК по Свердловской области

9 апреля 2021 Дмитрий решил избавиться от тела. Он вывез супругу в лес на территории Сысерсткого района.

- Избавиться от тела Дмитрий не решался пока не появились первые признаки разложения, - добавляет руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Подозреваемый взял в аренду легковой автомобиль и на нем отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии было обнаружено. В 10 метрах от дорожного перекрытия его увидел случайный шофер.

Сейчас Дмитрия Журавлева поместили под стражу в СИЗО.

- Решением Сысертского районного суда обвиняемый заключен под стражу до 5 июля включительно, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Он обвиняется по статьей 105 УК РФ – «Убийство». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Это уже не первый случай в Свердловской области, когда красивая сказка в миг оказывается хуже всякого кошмара. История Кристины Журавлевой очень похожа на ту, что произошла в августе 2013 года. Тогда в лесу под Первоуральском было обнаружено изуродованное тело молодой девушки. Только спустя месяц ее удалось опознать - это была Юлия Прокопьева-Лошагина, супруга одного из самых востребованных фотографов Екатеринбурга Дмитрия Лошагина. Сам Лошагин с заявлением о пропаже супруги в полицию не обращался. По его словам, Юля могла внезапно уехать, ей это было свойственно. Однако он также первым попал под подозрение. Только в отличие от Дмитрия Журавлева Дмитрий Лошагин своей вины до сих пор не признает. Эпопея с судами по делу Лошагина длилась два года. Суд последней инстанции вынес вердикт - виновен. Его приговорили к 10 годам в колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мужа уральской блогерши, обвиняемого в ее убийстве, отправили в СИЗО на два месяца. Дмитрий Журавлев пробудет под стражей до 5 июля (подробнее)

Проверяются конфликты в семье: опубликованы фото из дома убитой блогерши Журавлевой. В Следственном комитете заявили, что на теле девушки все же были следы насильственной смерти (подробнее)