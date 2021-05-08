Фото: страница Кристины Журавлевой в Instagram

Супруга уральской инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой, обвиняемого в ее убийстве, отправили в СИЗО на два месяца.

- Решением Сысертского районного суда обвиняемый заключен под стражу до 5 июля включительно, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи считают, что 33-летний мужчина задушил свою жену Кристину Журавлеву во время ссоры. Трагедия произошла 5 апреля в доме в «Первомайском парке» Сысертского района, где жили супруги. Четыре дня Дмитрий Журавлев жил с трупом. Затем он решил вывести мертвую жену в лес, где позже ее нашел случайный водитель, проезжавший мимо.

- Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвёз тело в район 170 километра оживлённой трассы М5 «Урал», где оно впоследствии в лесном массиве, в 10 метрах от дорожного покрытия, и было обнаружено, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Личность погибшей девушки стала известна следователям только спустя несколько недель. Кристину Журавлеву никто не искал – не было ни заявлений в полицию, ни кличей о помощи в поисках в поисковых отрядах.

Однако 30 апреля в полицию обратился мужчина по имени Дмитрий Журавлев, который рассказал об исчезновении своей жены. После этого силовики пришли к выводу, что обнаруженный в лесу труп девушки и пропавшая девушка, о которой заявил муж - это один и тот же человек.

Фото: СК по Свердловской области

Под подозрение тут же попал сам муж Кристины. Его проверили на полиграфе, а через некоторое время он дал признательные показания. Дмитрия Журавлева поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что Кристина Журавлева вела в инстаграме блог о моде и делилась красивыми фотографиями в стиле lifestyle. В соцсетях за ней следили 57 тысяч подписчиков. Именно они и забили тревогу, когда девушка перестала вести свои социальные сети.

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