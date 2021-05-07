Собакам погибшей блогерши Кристины Журавлевой ищут новый дом

Фото: благотворительный фонд «Зоозащита»

В Екатеринбурге волонтеры благотворительного фонда «Зоозащита» ищут новых хозяев для двух собак погибшей уральской блогерши Кристины Журавлевой. Тело девушки опознали накануне, хотя сама она пропала еще в начале апреля. Объявление о поиске владельца для животных появилось в социальных сетях.

- Хозяин умер, собаки никому не нужны, скоро окажутся на улице. Срочно ищем им новый дом и ответственные руки. Примерный возраст: 3-5 лет, - говорится в объявлении.

Известно, что питомцами девушки были пудель и обычная дворняга. Сейчас они находятся в поселке Первомайский. Напомним, тело Кристины Журавлевой обнаружили 16 апреля, на ее опознание ушло две недели. Родственники и друзья не сообщали о ее пропаже, тревогу забили подписчики, которых насторожило, что девушка долгое время не выходит на связь.