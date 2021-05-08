«Влезла в долги, чтобы расплатиться за мужа»: основные версии убийства блогерши Кристины Журавлевой

28-летняя Кристина Журавлева вела свой блог в Instagram

Тело 28-летней уральской блогерши Кристины Журавлевой нашли в лесу 16 апреля 2021. Личность девушки не могли установить несколько недель, пока ее муж - Дмитрий не заявил в полицию о ее пропаже. Тогда он стал подозреваемым в ее убийстве, а затем и признался, что задушил любимую. По версии следователей, причиной убийства стал конфликт супругов. Но есть вероятность полагать, что это была не первая и не единственная ссора Дмитрия и Кристины.

1 ВЕРСИЯ: КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

В Instagram Кристины множество счастливых фото с мужем. В основном на кадрах они обнимаются и дурачатся. Они поженились в октябре 2015-го. Но в их жизни все было не так радужно, как в соцсетях. Знакомые семьи рассказывают, что супруги часто ссорились. Основная причина ссор – Дмитрий не мог найти работу.

- Пытался подзаработать в такси, но однажды во время смены уснул за рулем и разбил машину. Кристине пришлось брать кредиты, влезать в долги, чтобы расплатиться за мужа. Они хоть и ссорились, Кристина говорила, что они все трудности переживут, потому что любят друг друга, - поделилась подруга блогерши.

Как пишут подписчики блога девушки, Дмитрий подрабатывал разнорабочим в одном из уральских институтов. В то же время соседи по поселку «Первомайский парк», где жила пара, говорят, что Журавлев частенько просил деньги в долг.

- То 1000 попросит, то 2000 руб. Причем только наличными. Перевод на карту - нет! Видимо, в аресте были карты, если были вообще, - говорят соседи в разговоре с «КП»-Екатеринбург

А Кристина тем временем неплохо зарабатывала на блоге и работе с чужими аккаунтами в Instagram. При этом в комментариях на странице в Instagram девушки пишут, что у нее были долги в 19 кредитных организациях из-за долгов мужа.

- В 2019 году банкрот, долги в 19 кредитных организациях, буквально сарай в деревне, в 14 км от миллионника, - пишет один из подписчиков блога Кристины.

Дом супругов действительно не похож на шикарный особняк. Это небольшое одноэтажное здание в Сысертском районе на территории товарищества «Первомайский парк». Скорее всего, купила его Кристина на свои деньги.

Домик, в котором жили супруги Журавлевы Фото: Евгений СТОЯНОВ

2 ВЕРСИЯ: ВСЕМУ ВИНОЙ НАРКОТИКИ?

Кроме безработицы и нехватки денег, подписчики считают, что Дмитрий имел проблемы с наркотиками.

- Больная мать, которой наверняка тоже деньги давала. Долги мужика, отсюда и кредиты. И еще меня очень смущает, что накинулись вы именно на девушку, а не на наркомана мужика, который расправился с ней, - пишут в Instagram погибшей девушки.

Откуда появилась информация о наркотиках неизвестно, так как другие подписчики рассказывают, что никогда бы не подумали о том, что Дмитрий мог что-то употреблять. Семья жила скромно. Модная одежда и косметика была у Кристины, так как она занималась рекламой в блоге.

- Кристина никогда не выдавала свой домик за особняк, она всегда с удовольствием показывала, как они живут, а локации съемок не представляла как личные апартаменты, - рассказала подписчица Кристины «КП-Екатеринбург» по имени Екатерина. – Она просто учила, как делать красивые раскладки, флэтлэем же многие увлекаются. Жили скромно, и это было видно из ее сторис, это она не скрывала. А модная одежда, косметика, так это предоставляли рекламодатели, она этим тоже зарабатывала. Про наркотики никогда бы не подумала.

Но в блоге Кристины тем не менее десяток комментариев о том, что ее муж имел проблемы с наркотиками. Также подписчики называют Дмитрия «странным персонажем», о котором никто ничего не знает. Так же о парне отзываются и соседи по «Первомайскому парку»:

- Поначалу думали, что они сектанты. Они купили участок в 2017 году одни из первых. Но на протяжении трех лет они ни с кем не подружились, ни с кем не общались. Даже не здоровались.

ВЕРСИЯ 3: РАЗНЫЕ ТЕМПЕРАМЕНТЫ

В Instagram Кристины почти 60 тысяч подписчиков. Они отзываются о ней, как об уникальном, общительном и открытом человеке. Сама блогерша писала, что она очень эмоциональная, а вот муж сильно отличался от нее характером.

- Дима рассудительный, очень спокойный и терпеливый, а я «эмоциональный испанец» <…> часто принимаю решение впопыхах, а потом понимаю, что не права, что опять я не дала Димке выбора… А он любит, любит и опять любит, и смотрит на меня словно на ангела, - писала Кристина.

Возможно, Дмитрию тяжело давались отношения с девушкой, которая так сильно отличалась от него. Именно вспыльчивость Кристины могла стать последней каплей для супруга спустя пять лет попыток сохранить счастливый брак.

- Кристина побойчее была, а он лентяй. Да еще и замкнутый! – говорят соседи пары.

КОНКРЕТНО

3 апреля 2021 года – Кристина журавлева опубликовала последнюю фотографию в Instagram

5 апреля 2021 года – Дмитрий задушил блогершу.

16 апреля 2021 года – Ее тело нашли в лесу в 10 км. От дороги на 170 км трассы М5

30 апреля 2021 года – Дмитрий обратился в полицию с заявлением о пропажи супруги.

Позднее Дмитрий Журавлев сознался в убийстве. Сейчас ему грозит 15 лет по статье 105 УК РФ – «Убийство». В данный момент он под арестом в СИЗО. Там он будет находиться до 5 июля.

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