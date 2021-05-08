На фотографии Кристина Журавлева и ее супруг Дмитрий. Фото: Instagtam

Шокирующее убийство, произошедшее в Свердловской области, в очередной раз потрясло всю страну. 16 апреля 2021 года в лесу под Сысертью было найдено тело молодой девушки. Ее не могли опознать почти две недели. Ясность появилась лишь тогда, когда в полицию неожиданно явился 33-летний Дмитрий Журавлев. Мужчина рассказал о том, что его жена, известная уральская блоггерша Кристина Журавлева бесследно исчезла. Сопоставив все факты, а также приметы силовики определили, что Кристина - это и есть та самая девушка, чей труп был найден в лесу. При этом экспертиза показала, что смерть наступила во время удушения. Первым под подозрение попал Дмитрий. Когда ему предъявили обвинение, он во всем признался.

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КТО ТАКАЯ КРИСТИНА ЖУРАВЛЕВА?

Кристина Журавлева была единственным ребенком в семье. Вместе с мамой она жила в поселке под Нижними Сергами (в 100 км от Екатеринбурга). Позже перебралась в Екатеринбург. В столице Урала она занималась развитием аккаунта в Instagram (на момент гибели у нее было больше 50 тыс. подписчиков - Прим. Ред.) На своей страничке 28-летняя Кристина делилась красивыми постановочными фотографиями своей жизни. Обсуждала модные новинки, делилась мыслями. Часто девушка выкладывала фото с мужем Дмитрием. Рассказывала о том, как они познакомились и как она его любит.

- Я с нуля развила свой аккаунт в стиле lifestyle, сочетая классные идеи для фото и бомбический flatlay, - писала о себе Кристина Журавлева. – Я знаю всё об обработке, о том, как создать раскладку, чтобы бренд к тебе вернулся, о трендах в Инстаграм-2020.

Девушка брала заказы на оформление страничек, создание контента для Instagram, фотопроекты. Индивидуальную 10-дневную консультацию Кристина, например, оценивала в 9900 руб. На этот доход и жила.

ПОЧЕМУ ДЕВУШКУ ДОЛГО НЕ МОГЛИ ОПОЗНАТЬ?

Труп Кристины Журавлевой был найден в лесу 16 апреля 2021 года в 10 метрах от оживленной трассы М5 «Урал» в Сысертском районе. Обнаружил его случайный водитель.

- При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерные для ДТП, кости были без повреждений, отсутствовали следы сексуального насилия, -уточняет руководитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Было назначено гистологическое исследование, в том числе на предмет употребления погибшей запрещенных веществ.

- Личность погибшей оставалась неустановленной, поскольку каких-либо сведений об исчезновении в недавнем прошлом женщины с похожими приметами в органы правопорядка не поступало, - уточняют в следственном комитете по Свердловской области.

Опознать тело удалось только тогда, когда с заявлением о пропаже супруги в полицию обратился ее 33-летний Дмитрий Журавлев. То есть до того, никто из родственников и друзей в полицию не обращался.

ПОЧЕМУ ПОДПИСЧИКИ ЗАБИЛИ ТРЕВОГУ РАНЬШЕ, ЧЕМ РОДНЫЕ?

Последнюю фотографию Кристина Журавлева выложила на своей страничке в Instagram (kris_zhuravleva_) 3 апреля 2021 года.

Спустя две недели, 14 апреля 2021 года, в комментариях к ее постам стали появляться вопросы:

- Ребят, Кристина не выходит на связь с 5-го числа ни здесь, ни в мессенджерах. Если кто-то в курсе, что с ней - отзовитесь, плиз, - написала в комментариях одна из ее знакомых.

По словам немногочисленных знакомых Кристины, тех, кто общался с ней в основном по работе, Журавлева вела закрытый образ жизни. По их словам она редко рассказывала о себе, никогда не говорила, чем занимается ее муж, никогда не приглашала в гости, близких подруг у нее тоже не было. О пропаже Кристины сообщала ее подруга екатеринбурженка Варвара. По ее словам, блогер не выходила на связь более двух недель. Мол, Кристина забросила свою страницу в Instagram, а также другие коммерческие аккаунты. Дозвониться и дописаться не могли даже работодатели.

- Ощущение, что ее вообще никто не ищет и не беспокоится кроме нас с подругой. Мы обе живем сейчас в другом городе, да и не знаем вообще, где эта девочка конкретно живет. Насколько я помню, это что-то типа таунхауса за городом. В гостях никогда не была, да и не расспрашивала точный адрес, - рассказывает в своем блоге Варвара.

Спустя несколько дней все та же Варвара снова написала в своих соцсетях. Ее подруге удалось дозвониться до Кристины Журавлевой. Но трубку взяла не блогерша, а ее муж.

- Сказал, что Кристина ушла от него к другому, захотела скрыться от всех и специально делает так, чтоб ее никто не нашёл. То есть, она оставила телефон, на котором все мессенджеры и работа, бросила двух своих любимых собак и просто ушла и не хочет, чтоб кто-то ее искал. А муж, судя по разговору, и не ищет, - продолжает Варвара. - И вот теперь скажите мне, что я пересмотрела своих документалок и сериалов про психопатов и я тут же себе нафантазировала всяких ужасов, а она может, просто сбежала с любовником и реально все бросила.

Видимо то же самое Дмитрий отвечал и матери Кристины, которая напомним, живет в 100 километрах от Екатеринбурга в небольшом поселке.

ПОЧЕМУ МУЖ СПРЯТАЛ ТЕЛО ИМЕННО В ЛЕСОПОЛОСЕ?

Дмитрий и Кристина поженились в октябре 2015 года, спустя два месяца после знакомства. Поначалу снимали однокомнатную квартиру на Уралмаше. В 2017 купили землю в поселке «Первомайский парк» в Сысертском районе (12 км от Екатеринбурга).

- Они купили тут участок одними из первых. Тогда здесь вокруг еще не было домов. Это было в 2017 году, - рассказывает «Комсомолке» владелец соседнего дома. - С Кристиной мы только здоровались. Он - не здоровался. Такой человек. Собак, кстати, они не выгуливали. (у Кристины и ее супруга было две собаки – Прим. Ред.). Вообще не выпускали из дома. Иногда только он выводил одну из них и привязывал к березе.

По словам соседей пара вела замкнутый образ жизни.

- Они ни с кем не общались, в садовых чатах не состояли. Гости к ним не ездили, - добавляют соседи. – Они даже чем-то были похожи на сектантов. Настолько были замкнутыми и необщительными.

Позже, когда Дмитрий признался в убийстве, выяснилось, что с Кристиной он расправился еще 5 апреля 2021 года. От тела супруг решил избавиться спустя четыре дня, 9 апреля.

- Избавиться от тела Дмитрий не решался пока не появились первые признаки разложения, - объясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Подозреваемый взял в аренду легковой автомобиль и на нем отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии было обнаружено.

Далеко Дмитрий не поехал. Труп он выбросил в 10 км от дома, где они с Кристиной жили.

ПОЧЕМУ МУЖ УБИЛ КРИСТИНУ?

Вместе Кристина и Дмитрий Журавлевы прожили чуть больше пяти лет. По словам знакомых девушки, поначалу Дмитрий где-то работал и даже помогал оплачивать съемное жилье. Кроме того, супруг часто принимал участие в фотопроектах Кристины.

- Он ездил на «китайце», потом его разбил и приезжал то на Рено Логан, то еще на чем-то, - рассказывает сосед по дому в «Первомайском парке». – Ни шума, ни ругани, ни гостей. Здесь в посёлке все друг с другом общаются, а вот они ни с кем не дружили. Последний год Дмитрий начал просить денег в долг. Здесь в поселке вы не найдете ни одного человека, у которого он бы не попросил в займы 1000 или 2000 руб. Из-за долгов он даже никогда не смотрел людям в глаза. Не платил обязательных взносов. Из-за этого председатель заставляла заниматься его общественно полезными работами: что-то перетащить, где-то что-то выкопать.

- Я как-то предложил ему перевести деньги на карту, но он отказался. Сказал только наличными. Видимо карты были в аресте и с них списывались деньги, - добавляет еще один мужчина, который живет тут же.

У Дмитрия действительно были долги.

- Последнее время Дмитрий не работал. Пытался подзаработать в такси, но однажды во время смены уснул за рулем и разбил машину. Кристине пришлось брать кредиты, влезать в долги, чтобы расплатиться за мужа. Они хоть и ссорились, Кристина говорила, что они все трудности переживут, потому что любят друг друга, - делится знакомая блогерши.

По словам девушек, Кристина последнее время также часто ездила домой к маме. Они предполагают, что причиной тому были частые ссоры.

По официальной версии силовиков Дмитрий задушил Кристину так же во время бытовой ссоры. Сейчас 33-летний мужчина арестован. Он будет находиться в СИЗО два месяца – до 5 июля. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ – «Убийство». Если его вина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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