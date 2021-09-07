Дмитрию грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

В Свердловской области близится к завершению судебный процесс по делу об убийстве блогерши Кристины Журавлевой. На скамье подсудимых – муж красавицы Дмитрий. 33-летний екатеринбуржец раскаивается и полностью признает вину. По версии следствия, 5 апреля он задушил супругу в ходе очередной ссоры.

ЧТО ИЗВЕСТНО?

Изначально было официальные представители СК и регионального главка МВД обнародовали информацию о том, что тело хранили несколько дней в домике. А уже потом Дмитрий переодел мертвую Кристину и вывез в лес. Там труп нашел случайный водитель, который остановился у обочины.

«9 апреля подозреваемый взял в аренду легковой автомобиль и на нем отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал», где оно впоследствии было обнаружено», - объясняет руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кристина требовала от супруга большого заработка, а тот просил мать оформлять на себя кредиты. Фото: Instagram

До 30 числа тело не могли опознать. Никто так и не обратился с заявлением о пропаже девушки. Даже ее мать. Дмитрий же пришел с заявлением о пропаже жены, но почти сразу сознался. Сыщикам не пришлось долго добиваться от него явки с повинной. Дмитрию предъявили обвинение и арестовали. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

НЕ ВЫДЕРЖАЛ КРИТИКИ ЖЕНЫ?

Родственники Дмитрия в один голос рассказывают о его затворническом образе жизни после свадьбы. Впервые о нем рассказала двоюродная сестра.

- У него не было личной жизни, а она стала его первой девушкой. Влюбился по уши. Вот она его и захомутала. Мы часто виделись, всегда поддерживали общение. А потом все изменилось, он оборвал все связи. В 2017 году Дима вынудил мать продать трехкомнатную квартиру, чтобы купить этот несчастный коттедж. Его пожилая мама взяла себе однушку на Вторчермете, а он ее почти не навещал. Все его общение состояло из Кристины и тещи. Как они уехали в Сысерть, так он и пропал. Кристина превратила его в личного раба. Он маме рассказывал «Она мой бог, я молюсь на нее! - рассказывала «Комсомольской правде» родственница Дмитрия Журавлева.

А пожилая мать подсудимого призналась, что давно не общалась с сыном. Он вычиркнул ее из своей жизни, но когда было нужно просил оформлять на себя кредиты. Ему с Кристиной не хватало денег. За семь лет отношений Журавлев похудел на 20 килограммов.

- Уже в 2019 году у них не было денег оплатить налоги. Они тогда еще путешествовали, слетали в Африку. Дима звонил, просил деньги, чтобы снять арест на машину. Я взяла кредит. Потом Кристина набрала долгов, а меня просили взять еще один кредит.

По словам Дмитрия, жена постоянно критиковала и отчитывала его. Фото: Instagram

Сам Дмитрий Журавлев вел подсчет количеству ссор с женой. Он даже записывал, как часто его прилюдно унизили. На вопрос об убийстве супруги ответил честно - душил. Но не понимал в тот момент, что лишает ее жизни.

- Все конфликты были с ее подачи. Каждую секунду я боялся сделать не так, как ей хотелось бы. Дошло до того, что я боялся разбудить ее утром. Надо было идти к психологу. Она выплескивала все на меня. С мамой я перестал общаться, потому что они не поладили с Кристиной. Потом уже после свадьбы она заставила меня сделать список моих недостатков, которые я должен исправить, - рассказал Журавлев.

Ожидается, что 8 сентября государственный обвинитель выступит в прениях и станет понятно, какое наказание требует для Журавлева прокуратура.