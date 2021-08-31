«Ей привили чувство вины»: девушка, выжившая во время «кровавой вписки» на Уралмаше, ушла из школы из-за травли

Дмитрий схватил охотничий карабин и начал хладнокровно расстреливать своих гостей. Мария - единственная, кому удалось выжить, не получив при этом ранений. Фото: страница в соцсети, Екатерина Салтыкова

16-летняя Мария – одна из двух девушек, которым удалось выжить во время «кровавой вписки» на Уралмаше, в результате которой погибли четыре человека. 1 сентября девушка пойдет в одиннадцатый класс в новую школу. Из старой ей пришлось уйти из-за травли со стороны сверстников.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 7 ноября 2020-го года. Трое мужчин и трое девушек познакомились в интернете и поехали отмечать знакомство в квартиру на улице Социалистическая. Жилье принадлежало 34-летнему Дмитрию. Вместе с ним были его товарищи: 36-летний Олег и 32-летний Антон. Девушки были намного моложе своих кавалеров: Вике – 17 лет, Полине - 18, Маше -16.

Около двух часов ночи Дмитрий схватил имевшийся у него охотничий карабин «Сайга» и начал расстреливать своих гостей. После расправы он совершил суицид. 16-летняя Маша была единственная, кто не получил ранений во время стрельбы. Девушка спряталась под трупом одного из парней и притворилась мертвой. Ее подруге Вике повезло меньше. Выстрел из «Сайги» пришелся ей в брюшную полость. Девушка провела в реанимации несколько дней, а потом долго лечилась в больнице. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Так после преступления выглядела квартира, в которой произошло массовое убийство. Фото: СУ СКР

- Машу начали травить в школе сверстники. Она сильно из-за этого переживала, начались проблемы с успеваемостью. Поэтому в конечном итоге ей пришлось перевестись в другую школу, - рассказала «КП»-Екатеринбург старшая сестра девушки Александра.

Сверстники укоряли подростка за то, что она отправилась на «вписку» вместе с незнакомыми мужчинами. Но нелестные высказывания исходили не только от сверстников, но и от родителей погибших.

- Ей привили чувство вины. Говорили, что она ничего не сделала, например, не открыла дверь полиции, не позвала на помощь, хотя находилась в квартире. А что она могла сделать? Да ничего! – отмечает сестра выжившей девушки.

Напомним, приехавшая полиция четыре часа не входила в квартиру, где произошло преступление. В этот момент там находились две девушки, у одной из которых был прострелен живот.

Маша продолжает общаться со своей подругой Викторией, которая также выжила во время «кровавой вписки».

Когда закончится расследование резонансного уголовного дела Александра, как и ее младшая сестра, не знают.

- Примерно раз в месяц ее вызывают, опрашивают, задают одни и те же вопросы, - говорит Александра.

Ее младшая сестра некоторое время ходила к психологу. Но потом перестала.

- Ей не помогало, а становилось только хуже. Маше до сих пор снятся кошмары из-за произошедшего, - рассказала Александра.

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