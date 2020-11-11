«Малыш смотрит в стену, как будто видит Полину»: мама убитой во время кровавой вечеринки девушки планирует усыновить ее ребенка

Мама Полины до сих пор не знает подробностей о смерти дочери. Следователи ничего не говорят. Фото: Алексей БУЛАТОВ/vk.com

В минувшую субботу жителей Екатеринбурга шокировала новость о кровавой вечеринке на Уралмаше. Хозяин квартиры 34-летний Дмитрий Захаров расстрелял из охотничьего карабина двух своих друзей и девушек, с которыми познакомился накануне. Как позже выяснится, подруги списались с парнями в группе «Вписки Екатеринбурга». В результате стрельбы погибли: 36-летний Олег, 32-летний Антон и 18-летняя Полина. Хозяин квартиры покончил с собой.

Кроме того, Дмитрий выстрелил в живот 17-летней Виктории. Девушка выжила, но огнестрельное ранение повредило ей желудок печень и правую почку. Врачи ввели ее в медикаметозную кому, сделали ей операцию, удалили почку. Сейчас девушка находится в реанимации. О состоянии Виктории рассказала ее мама.

Из тех, кто не пострадал во время бойни, осталась только 16-летняя Мария. В тот же день девушка дала эксклюзивное интервью «КП»- Екатеринбург, в котором рассказала подробности той роковой ночи. По словам Марии, первым, в кого выстрелил Дмитрий, стала Полина. У девушки остался маленький сын… О том, кто будет опекать малыша и собственно о том, какой была Полина, «КП»-Екатеринбург рассказала ее мама Юлия

ПОЛИНА НИКОГДА НЕ ХОДИЛА НА «ВПИСКИ»

Дом, где жила Полина находится в Горном Щите. Здесь девушка жила вместе с мамой и 8-летней сестренкой. Чуть больше года назад Полина сама родила сына. Мальчика назвали Тимофеем, ему год и четыре месяца. Сейчас мама Полины Юлия оформляет документы, чтобы стать его опекуном.

Полина мечтала связать свою жизнь с танцами. Фото: vk.com

- Что она сказала вам в тот день перед тем, как идти на ту вечеринку?

- Она мне позвонила, сказала, чтобы я ее не теряла, что пойдет к бабушке, которая живет в Екатеринбурге. Заверила меня, что ничего плохого не случится. Сказала: «Мама, не переживай». Я ей доверяла.

- Как вы узнали о произошедшем?

- Позвонил следователь. Сначала он приехал к моей маме на Бардина. Сказал, что все нормально, не переживайте, Полина просто в больнице. Потом позвонил мне, сказал: «Можете приехать в отдел?». Но я сразу что-то заподозрила, уже с утра у меня было какое-то предчувствие. (Женщина ненадолго замолкает…) Этого парня я не понимаю. Вот так взять и всех… Девочки были ему не знакомы, но ведь там были и его друзья. Это очень жестоко, очень! Пойти и убить… Это что-то с головой. Я думаю, что в тот момент он был неадекватный. Или вынашивал что-то в своей голове.

Квартира, в которой была "вписка", принадлежала Дмитрию Захарову. Фото: СУ СКР по Свердловской области.

- У Полины остался сын, которого теперь будете воспитываете вы. Тимофей задает вопрос о том, что произошло с его мамой?

- Он подходит к горящей свече, цветам. Встанет, подойдет, посмотрит… Он то ли чувствует, то ли что… Иногда сидит и смотрит на стену - на которой ничего нет. Что-то лопочет. Как будто он ее видит. Он еще маленький, но он дает мне силы жить. Как будто говорит мне: держись, давай, вставай! Не дай Бог никому такого пережить. Это очень тяжело терять своих детей. Я объясняю ему, что мама полетела на небо – к ангелам. Как я еще могу это объяснить? Подготавливаю его, как могу. Сейчас готовлю документы для опеки. Боялась, думала, что с этим будут проблемы, но нет, пока все идет хорошо.

- У Полины был молодой человек?

- Да, ему я и начала первым делом писать, спрашивала: «Не знаешь, где Полина?» Он ответил: «Нет, сам не могу до нее дозвониться».

- До этого она ходила на подобные «вписки»?

- Я в первый раз услышала это слово от следователя. В первый раз! А так, ну ходила в клубы, со своими ровесниками… Но это же не «криминал». И здесь, на вечеринке с этим молодым человеком… В Интернете про дочь пишут разные гадости. Но кто не был молодым? Ведь все мы в их возрасте делали разные глупости. Из-за всех этих гадостей переживает младшая сестра Полины, она не понимает, почему про нее пишут такое. Спрашивает меня об этом, а я не знаю, что ответить. Кто сейчас мне расскажет про то, что там произошло? Маша? Она не звонит, не пишет. Хотя могла бы. Я ничего плохого про этих девочек сказать не могу. Вику тоже жалко. Нужно закрывать такие сайты. Они идут в эту неизвестность и не знают, что там произойдет.

С ПОХОРОНАМИ ПОМОГАЮТ НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ

- Полина работала?

- Да, продавцов в «Красном-белом», но решила уволиться. Было тяжело, приходила вся уставшая, а платили не очень. Она записалась на курсы вождения. Прямо мечтала. Смеясь, говорила, что угонит у меня машину.

У Полины остался маленький сын. Фото: vk.com

- Как она училась в школе?

- В школе она училась очень хорошо, у нее был математический склад ума. Русский тоже ей давался легко. Вообще она была легкая на подъем, участвовала во всех школьных мероприятиях, ходила в театральный кружок, проводила Масленицы.

- Полина собиралась учиться?

- Она поступала в техникум, но решила, что это не ее. Сказала, что лучше будет заниматься танцами. Она участвовала в чемпионатах по танцам в стиле Hip Hop. Конкретно это направление ей очень нравилось.

- Следователи вам что-то рассказывают?

- Не говорят вообще ничего. Вскрытие произошло только вчера. Я узнаю все из прессы. Мы вчера долго не могли даже получить свидетельство о смерти. Сейчас поеду в ритуальное агентство, решать вопрос с похоронами. Похороним Полину здесь, в Горном Щиту. Большое спасибо всем неравнодушным людям. Я не объявляла никакие сборы. Но неизвестные люди присылают мне деньги на похороны дочери. Большое им за это спасибо.

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