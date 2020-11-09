Объясняем, почему полиция четыре часа не входила в квартиру на Уралмаше, где произошла вечеринка с четырьмя погибшими

Стрельба произошла в квартире Дмитрия Захарова на улице Социалистической. После преступления он свел счеты с жизнью. Фото: СУ СКР, "Вконтакте"

Вся страна обсуждает шокирующий случай, произошедшей в Екатеринбурге. Напомним, ночью 7 ноября в квартире на Уралмаше погибли четыре человека. По данным следствия, стрельбу открыл 34-летний мужчина по имени Дмитрий, работающий охранником. Трагедия разыгралась в его квартире, расположенной на улице Социалистической. Дмитрий Захаров по неясной причине открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга». Мишенями охранника стали гости вечеринки, которая проходила в его квартире.

После стрельбы Дмитрий Захаров свел счеты с жизнью. Также в реанимации находится 16-летняя Виктория. Девушка получила ранение в брюшную полость. Истекающая кровью девушка отправляла голосовые сообщения своим подругам, просила их вызвать полицию и скорую. Силовики приехали к квартире, где проходила кровавая вечеринка, но взламывать двери полицейские не стали.

Об этом «Комсомолке» рассказывала и 16-летняя Мария. Девушка также находилась в квартире. По ее словам, стрельба произошла около часа ночи, а дверь в квартиру силовики взломали ближе к пяти утра. Девушке пришлось четыре часа лежать под трупом, притворяясь мертвой.

Также во время кровавой вечеринки удалось выжить и 17-летней Виктории, но пока девушка в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Фото: "Вконтакте"

О том, почему полиция не заходила в квартиру, несмотря на то, что было получено сообщение об убийстве, радио «Комсомолка» поговорила с адвокатом Сергеем Колосовским. В прошлом он работал оперативником уголовного розыска. За годы работы в милиции у Колосовского бывали случаи, когда ему приходилось взламывать двери в квартиру, понимая, что там происходит преступление.

- Когда есть достаточные основания полагать, что в жилище совершается преступление, либо жизни людей угрожает опасность, полиция имеет право проникать в жилище. Оба этих основания здесь присутствовали и, по идее, право проникать было, - говорит адвокат.

Но, по словам Сергея Колосовского, в подобных случаях полицейский сам рискует стать фигурантом уголовного дела.

- Проблема в Следственном комитете и в прокуратуре. То есть, у нас СК настолько безумно возбуждает уголовные дела в отношении полицейских, что они попросту боятся что-либо делать. Боятся брать на себя ответственность, ведь по любому сомнительному поводу СК возбуждает уголовное дело по превышению власти, - считает адвокат.

Сергей Колосовский уверяет, что в прошлые годы сотрудники МВД не были так сильно скованны процессуальными рамками.

- В 90-е годы, когда такого идиотизма не было, мы бы зашли в эту квартиру за две минуты. Причем не стали бы ломать дверь, а зашли через окно. Можно, например, влезть через балкон от соседей. Мы практиковали это сотни раз, - вспоминает бывший оперативник. - Строго говоря, раз есть сообщение об убийстве, с точки зрения закона, следователь Следственного комитета должен был быть на месте и принимать решение: проникать в квартиру или нет.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

6 ноября в 22:30 - девушки встретились с новыми знакомыми возле торгового центра «Радуга-Парк». Парни приехали на машине Дмитрия.

В 23:00 - дружная компания уже была в квартире у Дмитрия.

7 ноября в 01:00 - легкая беседа превратилась в настоящий кошмар. Дмитрий принес охотничий карабин «Сайга» и открыл огонь по гостям. Погибли: Антон, Олег, Полина. Виктория получила ранение в живот. После этого Дмитрий свел счеты с жизнью. Единственная, кому удалось остаться целой и невредимой – это 16-летняя Мария.

7 ноября в 2:34 – подруга девочек, которой «Вконтакте» написала раненная Виктория, позвонила в полицию.

Около 5:00 – полиция попала в квартиру. Все это время Мария лежала рядом с мертвой Полиной и под телом Антона.

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