«Вика до сих пор в коме»: мама раненной во время кровавой вечеринки девушки рассказала о состоянии дочери

У 17-летней Виктории огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением желудка, печени и правой почки. Фото: vk.com/Алексей БУЛАТОВ

Кровавая вечеринка-«вписка» произошла в Екатеринбурге 7 ноября 2020. Охранник ЧОПа, 34-летний Дмитрий Захаров привел к себе в квартиру двух своих друзей и трех малознакомых девушек. С новыми подругами парни познакомились накануне через Интернет. Дмитрий оставил сообщение в соцсетях в группе «Вписки Екатеринбурга», а девушки на него ответили. Однако вечер стал для всех участников роковым. Спустя два часа Дмитрий принес из гостиной охотничий карабин «Сайга» и со словами: «Давайте поиграем» открыл огонь по гостям.

Убийца Дмитрий Захаров свел счеты с жизнью Фото: соцсети

В результате стрельбы погибли: 18-летняя Полина, 36-летний Олег и 32-летний Антон. 17-летняя Виктория получила серьезное ранение в живот. Сам хозяин квартиры покончил с собой. Единственной, кто не пострадал, осталась 16-летняя Мария. В тот же день она дала «КП»-Екатеринбург эксклюзивное интервью, в котором рассказала, как развивались события в злополучной квартире.

Единственной, кто не пострадал на "вписке" оказалась 16-летняя Маша. Фото: vk.com

Девушка, которая получила ранение в живот до сих пор находится в больнице. Ее мама Лариса Владимировна рассказала, что до недавнего времени данные о здоровье дочери она узнавала из СМИ. Первоначально врачи скрывали от нее информацию о состоянии Виктории. В том числе из статей "КП-Екатеринбург" женщина узнала, что огнестрельное ранение повредило Вике желудок, печень и правую почку.

Эту фотографию Вика послала подруге со словами: "В нас стреляли, вызывай полицию" Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- Вика находится в медикаментозной коме. Я каждый день езжу в больницу, разговариваю с врачами. Состояние плохое, удалили почку, задета печень... Дочь до сих пор в реанимации. Без сознания. Как мне сказал врач, в кому ее ввели, чтобы ей было проще все это пережить. Прогнозов пока не дают. Просто говорят «тяжелое состояние». Вот и все, - с горечью говорит Лариса Владимировна.

Полину Дмитрий убил первой. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА/Евгений СТОЯНОВ

Женщина добавила, что подробности о кровавой вечеринке на Уралмаше она также узнавала из СМИ. Следователи до сих пор ей не сообщают о деталях произошедшего.

- У меня до сих пор шоковое состояние. Я не могу от этого отойти. Не могу даже ходить на работу, - призналась Лариса Владимировна.

Напомним, следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

«Давайте поиграем»: девушка, которая спаслась во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге, рассказала подробности роковой ночи Хозяин квартиры расстрелял четырех человек, а потом покончил с собой Девушки познакомились с парнями накануне по Интернету. Полина списалась в группе «Вписки Екатеринбурга» с неким Василием Ковалевым (как позже выяснится, под этим ником в группе состоял Дмитрий).

- Впишем 2-3 девчонок отдохнуть вечером. Адекватные. Все для хорошего отдыха имеется, - писал «Василий»... (подробности)

«Я вижу убийцу…»: чудом выжившая во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала, что произошло той ночью. В распоряжении «КП»-Екатеринбург оказался диалог Виктории со своей подругой из другого города. Сначала девушка ярко описывает встречу с новыми, и как ей показалось, состоятельными парнями. Упор Вика делает на то, что мужчины сами за ними заехали на машине, позвали в гости и угощают «на халяву». Ее подруга выражает на этот счет, сомнения. Мол, девчонки, это все здорово, но вы бы хоть адрес сказали, куда вы поехали. (Подробности)