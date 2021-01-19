Девушка, выжившая во время кровавой вписки на Уралмаше, выписалась из больницы. 16-летняя Виктория уже приступила к учебе.Напомним, трагедия, которая унесла жизни четырех человек, случилась в ночь на 7 ноября 2020 года на Уралмаше. Трое мужчин и трое девушек познакомились в интернете и поехали отмечать знакомство в квартиру на улице Социалистическая. Жилье принадлежало 34-летнему Дмитрию. Вместе с ним были его товарищи: 36-летний Олег и 32-летний Антон. Девушки были намного моложе своих кавалеров: Вике – 17 лет, Полине - 18, Маше -16.Около двух часов ночи Дмитрий схватил имеющийся у него охотничий карабин «Сайга» и начал расстреливать своих гостей. После расправы он свел счеты с жизнью. Во время кровавой вписки удалось выжить только двум девушкам. 16-летняя Маша не получила ранений, так как спряталась под трупом одного из парней (рассказ девушки можно прочитать здесь), а вот ее подруге Вике повезло меньше. Выстрел из «Сайги» пришелся ей в брюшную полость. Девушка провела в реанимации несколько дней, а потом долго лечилась в больнице.Три недели назад она вернулась домой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала мама Виктории Лариса Владимировна.- Викторию выписали. Я самостоятельно делаю ей перевязки дома, - рассказала мама раненной девушки.От произошедшего девушка до сих пор не оправилась.- Ребенок еще психологически не готов. Я вижу это по ее эмоциональному состоянию, ведь такое невозможно забыть. Она не спит сутками. Особенно после первого общения с психологом. Как я поняла, она как раз спрашивала Викторию о тех событиях. Я тогда находилась в соседней комнате. Виктории потом было очень плохо, поэтому я долго не соглашалась на повторную встречу с психологом, - рассказала Лариса Владимировна.Виктория учится в 11 классе и уже начала учебу, обучение проходит в дистанционном формате.- В школу я ее пока не пускаю. Психика еще слишком ранима, - подытожила женщина.Мама выжившей девушки уточнила, что пока расследование уголовного дела не завершено. Данных о том, чтобы во время вечеринки девушки или их новоиспеченные знакомые употребляли наркотики, у женщины нет.- На фотографиях из квартиры были бутылки из под пива. Его пили парни, - уточнила женщина.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я вижу убийцу…»: чудом выжившая во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала, что произошло той ночью. В распоряжении «КП»-Екатеринбург оказался диалог Виктории со своей подругой из другого города (подробнее)«Прислали фото убитого с кровавой вечеринки»: подробности бойни в Екатеринбурге, где расстреляли четверых человек. Из шестерых выжили две девушки: одна в больнице, другая – в полиции (подробнее)«Покурил траву и ушел в другую комнату»: девушка, выжившая на кровавой вечеринке, заявила, что убийца употреблял наркотики. Девушка рассказала, что по дороге они остановились у магазина, чтобы Дмитрий мог приобрести бутылку воды (подробнее)