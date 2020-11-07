Выстрел пришелся в брюшную полость. Фото: читатель "КП"

В распоряжении «КП-Екатеринбург» оказалось фото с кровавой вечеринки на Уралмаше, где погибли четыре человека. Этот снимок сделала 17-летняя Виктория. Девушка переписывалась с подругой, находясь в квартире, где позже произойдет кровавая бойня. Сначала она отзывалась о мужчинах хорошо, но совсем скоро она расскажет, что получила пулевое ранение и пришлет подруге это фото.

Напомним, ночью 7 ноября в квартире на Уралмаше произошло убийство четырех человек. По данным следствия, стрельбу открыл 34-летний мужчина по имени Дмитрий, работающий охранником. Трагедия разыгралась в его квартире, расположенной на улице Социалистической. Мужчина по неясной причине открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга» в гостей вечеринки, которая проходила в его квартире.

Единственной, кому удалось выжить после выстрелов оказалась 17-летняя Виктория. По данным «КП» в результате выстрела девушка получила огнестрельное ранение брюшной полости. У нее оказались повреждены печень и почка.