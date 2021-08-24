Девочка в стабильно тяжелом состоянии. Фото: предоставлено родственниками

Трехлетнюю девочку, потерявшую семью в Саратовской области, перевозят в Екатеринбург. Сегодня борт санитарной авиации доставит ее в уральскую столицу. Точное прибытие самолета в аэропорт Кольцово пока неизвестно. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказали в пресс-службе минздрава Свердловской области.

- Состояние ребенка на данную минуту по-прежнему стабильное, но тяжелое. С ней работают врачи, вся необходимая медицинская помощь оказывается, - пояснили в минздраве Саратовской области.

Авария унесла жизни пяти человек. Фото: Саратовская служба спасения

Смертельная авария под Вольском произошла днем 20 августа. Семья Станислава и Галины Пухачевых возвращалась домой из отпуска. По предварительной информации, уралец, управляющий «Лада Гранта», не уступил дорогу КамАЗу при выезде с прилегающей территории. После столкновения легковушку отбросило в фуру Volvo. Галина, ее супруг, мать и двое сыновей погибли на месте.

Девочку из искореженной машины спас неравнодушный очевидец Виталий Качало.

- Я ехал по трассе, но потом встал в пробку. Увидел грузовики и пошел узнавать, что случилось. Сначала я даже не понял, что за машина зажата. Настолько она была искорежена. Потом услышал крик девочки. Стал руками разгребать асфальт, прижег пальцы. Ножом разрезал ремни. Держал на руках ее как мог. У нее обгорели ручки, ножки и лицо, - рассказал «КП»-Екатеринбург Виталий Качало.

Девочка получила ожоги 30% тела. Фото: УГИБДД по Саратовской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Тела погибших уже опознали родственники.

- Следователями и криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в СУ СКР региона.

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