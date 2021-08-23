Семья Пухачевых возвращалась домой с отдыха. Фото: предоставлено родственниками

В министерстве здравоохранения Саратовской области рассказали о состоянии 3-летней девочки, которая потеряла семью в аварии под Саратовом. Речь идет о дочери начальника отдела ведения реестра МУГИСО Галины Пухачевой.

Семья чиновницы возвращалась домой в Екатеринбург, когда их «Лада Ларгус» попала под КамАЗ. От удара грузовик и легковушка отлетели во встречную фуру Volvo. Галина, ее муж Станислав, пожилая мать и двое сыновей погибли на месте.

Пять человек погибли на месте: Фото: Саратовская областная служба спасения

Сегодня родственники семьи Пухачевых опознают тела погибших, после чего будет организована транспортировка в Екатеринбург. Выжившую девочку также вернут на родину силами санитарной авиации. Но это станет возможно только когда ребенок пойдет на поправку.

- Ребенок на данный момент находится в лечебном учреждении под контролем врачей. Проводятся регулярные консультации с реаниматологами и комбустиологами областного центра. В настоящее время состояние ее оценивается как тяжелое, но стабильное, - рассказали «КП»-Екатеринбург в региональном минздраве.

Уже известно, что девочку заберет к себе семья дочери Станислава Пухачева от первого брака.

- Ксения уже выехала в Саратовскую область, чтобы опознать тела, - рассказывают «КП» знакомые погибших. – У нее два сына, но они с мужем приняли решение забрать девочку к себе.

Машину семьи Пухачевых расплющило. Фото: управление ГИБДД по Саратовской области

По факту смертельной аварии проверку проводит Следственный комитет.