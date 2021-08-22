Автомобиль семьи столкнулся с двумя грузовиками. Фото: предоставлено родственниками

Трехлетняя дочка погибшей в аварии Галины Пухачевой будет жить в семье единокровной сестры. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказала бывшая жена Станислава Пухачева.

- Наша общая дочь Ксения уже выехала в Саратовскую область, чтобы опознать тела, - рассказывает «КП» Марина Пухачева. – У нее два сына, но они с мужем приняли решение забрать девочку к себе. Для меня она станет внучкой. У девочки ожоги 30% тела, состояние стабильно тяжелое.

Также в аварии погибла мать Галины и два сына женщины. Семья Пухачевых возвращалась в Екатеринбург с отпуска. По факту смертельной аварии под Вольском проводится проверка.