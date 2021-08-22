Единственной выжившей оказалась девочка 2018 года рождения, которую доставили в реанимацию. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области в страшной аварии погибла семья начальника отдела ведения реестра Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области Галины Пухачевой. Все произошло 20 августа под Вольском.

По версии ГИБДД, водитель «Лады Ларгус» не уступил дорогу КамАЗу при выезде со второстепенной дороги. В отечественной легковушке было трое взрослых, двое мальчиков 10 и 15 лет, а также трехлетняя девочка. Все кроме малышки погибли на месте, за жизнь девочки борются врачи.

Также травмы получил водитель Volvo. Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Водитель при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с КамАЗом в составе полуприцепа, после чего грузовик и «Лада Ларгус» выехали на встречную полосу и допустили столкновение с самосвалом Volvo, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

Региональное управление СКР проводит проверку.

- Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, - отметили в ведомстве.

Семья Пухачевых возвращалась в Екатеринбург с отдыха. Фото: личная страница Галины Пухачевой в «Одноклассниках»

По словам родных погибших, за рулем «Лады» был Станислав Пухачев. Его дочь от первого брака выехала в Вольск на опознание тел.

- Младшая дочка Станислава и Галины находится в стабильно тяжелом состоянии. Решается вопрос о ее транспортировке в Саратов. В аварии также погибла мать Галины, - рассказала «КП» бывшая жена Станислава Пухачева.