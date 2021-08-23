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Происшествия23 августа 2021 14:07

СК завел уголовное дело по факту гибели семьи из Екатеринбурга под Саратовом

20 августа на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград погибли пять человек
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Родственники уже опознали тела погибших. Фото: СОЦСЕТИ

Родственники уже опознали тела погибших. Фото: СОЦСЕТИ

Следственным отделом СК по городу Вольск возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 20 августа на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград погибли пять человек из семьи Пухачевых.

Выжила лишь 3-летняя девочка, она сейчас в тяжелом состоянии.

- Следователями и криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - отметили в СУ СК по Свердловской области.

Родственники погибших уже опознали тела.

Авария в Саратовской области: погибла семья из Екатеринбурга