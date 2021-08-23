Легковушка Станислава Пухачева была смята двумя грузовиками. Фото: Саратовская служба спасения

Родственники опознали тела погибшей в Саратовской области семьи Галины и Станислава Пухачевых. Пара разбилась в страшной аварии под Вольском 20 августа. Также в ДТП погибла мать Галины и двое сыновей 16 и 11 лет. Единственной выжившей стала трехлетняя девочка, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

После выписки малышка будет жить в семье дочери Станислава от первого брака.

- Я только что вышла с опознания. С девочкой все будет хорошо, - кратко прокомментировала приехавшая из Екатеринбурга в Саратовскую область Ксения Гридина.

Семья возвращалась в Екатеринбург с отдыха, а «Лада Ларгус» была куплена этой весной. Фото: предоставлено родственниками погибших

В минздраве региона отметили, что девочку готовы в любой момент транспортировать из больницы Вольска в медицинское учреждение Саратова.

- Мы не даем прогнозов, но как только состояние ребенка позволит мы перевезем ее, - пояснили в пресс-службе минздрава.

Галина Пухачева возглавляла отдел ведения реестра Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области. В момент аварии за рулем был ее супруг. По версии ГИБДД, Станислав не уступил дорогу КамАЗу при выезде с прилегающей территории. После столкновения грузовик и легковушка отлетели во встречную фуру Volvo.

Пять членов семьи Пухачевых скончались до приезда скорой помощи. Следственный комитет проводит проверку.