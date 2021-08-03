Тело Павла бросили в 30 метрах от дороги, недалеко от села Новоисетское. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет и свердловский главк МВД впервые прокомментировали убийство 32-летнего жителя Каменска-Уральского Павла Пойменова. В числе обвиняемых двое стропальщиков - Андрей Иванников и Алексей Малыгин.

По версии следствия, подельники из личной неприязни похитили Павла на своей «четырнадцатой», а затем забили до смерти в лесу. Суд арестовал Иванникова и Малыгина на период следствия. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Обвиняемые работают на одном предприятии, оба неоднократно судимы. Фото: личные страницы во «ВКонтакте»

- В ночь на 29 июля двое фигурантов, находясь в районе 113 километра автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, из личной неприязни сильно избили ранее им незнакомого 32-летнего мужчину, отчего пострадавший погиб на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции отметили, что предполагаемые убийцы были задержаны в течение 30 минут. Сообщается, что Павла били туристической лопаткой, позже ее нашли в машине.

- Шокированные столь быстрым разоблачением, фигуранты не стали «кочевряжиться», демонстрируя сыщикам опытность и матерость, и дали признательные показания, добровольно показ место, где бросили убитого, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.

У Павла остался несовершеннолетний сын. Фото: СОЦСЕТИ

Иванников был судим за мошенничество и грабеж. А его подельник - за грабеж, угон, кражи, угрозу убийством и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

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